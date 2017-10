Orange Summer Challenge 2017 : Les API Orange, désormais moyen de monétisation pour les start-ups innovantes !

Comme chaque année et pour la 7ème fois consécutive, Orange Tunisie a organisé son Orange Summer Challenge (OSC), le rendez-vous des jeunes technophiles.

L’OSC, pour en rappeler le concept, est une compétition annuelle qui a rassemblé cette année 17 élèves-ingénieurs et designers pendant les 2 mois de l’été (juillet et août) autour d’une thématique inédite «Monétisez vos solutions innovantes avec les API d’Orange».

Orange Tunisie a donc accompagné ces jeunes à créer des projets qui ont le potentiel de se transformer en startups et qui offrent des solutions et services créés avec les API d’Orange.

En effet, utiliser les API du groupe Orange en Tunisie est une première : il est maintenant possible pour les détenteurs de téléphones mobiles de consommer du contenu grâce au crédit téléphonique.

Présent à cette occasion, Mohamed Anouar Mâarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, a exprimé sa satisfaction quant au niveau atteint par les quatre équipes participantes et les a félicitées pour leur créativité et leur ambition.

Selon lui, les quatre projets proposent des solutions concrètes pour générer du business et créer de la valeur.

Mâarouf n’a pas manqué de rappeler par ailleurs l’engagement de l’Etat à soutenir les jeunes développeurs. «Aujourd’hui, les quatre présentations nous ont projetés dans un avenir très prometteur à moyen et à long terme pour la Tunisie», dira-t-il.

Son homologue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a saisi cette occasion pour rappeler le partenariat qui existe entre son département et Orange Tunisie qui a, entre autres, abouti à l’ouverture de trois Orange Tech Clubs et Centres de formation 4C dans les régions.

Khalbous a aussi tenu à encourager les jeunes étudiants, mettant en exergue leur esprit entrepreneurial et insistant sur l’importance des “partenariats publics-privés“ et “universités-entreprises“ qui ne peuvent que…«rehausser le niveau de compétences des étudiants dans nos institutions universitaires et donner à nos jeunes l’opportunité de travailler sur des projets concrets, de découvrir le monde professionnel ou de se découvrir une passion pour l’entrepreneuriat grâce à des formations ou des compétitions comme celle du Orange Summer Challenge», estime-t-il.

Développement mobile, Gaming, IoT, Intelligence Artificielle, Big Data: Que faire de plus pour les développeurs et les jeunes entrepreneurs tunisiens ?

L’ édition 2016 de l’OSC, qui avait été consacrée à la thématique «Smart City et Internet of Thing», fut le point de départ d’une série d’initiatives en Tunisie et d’une prise de conscience de la valeur économique du secteur.

Pour pouvoir créer cette valeur économique, et au vu des différents obstacles que rencontrent aujourd’hui la communauté des développeurs et jeunes entrepreneurs pour monétiser leurs applications et solutions, voilà la raison pour laquelle Orange Tunisie a décidé de mettre à la disposition de ces jeunes ses solutions innovantes de m-payment.

Les quatre projets en compétition

Fly’Yes : Plateforme de financement participatif 100% tunisienne. Son objectif est de collecter des fonds pour des actions solidaires venant d’associations ou de projets individuels. Grâce à l’API billing d’Orange, les citoyens peuvent y contribuer depuis leurs crédits téléphoniques.

Let’s Play : Plateforme communautaire qui encourage les passionnés de sport et tous ceux qui rêvent de vivre de leur passion de partager leurs centres d’intérêts dans un même espace. Let’s Play permet également de suivre les activités et évènements de coachs dans différentes disciplines sportives et de bien-être. Grâce à l’API billing d’Orange, les utilisateurs peuvent effectuer des transactions depuis leurs mobiles comme par exemple pour payer un abonnement mensuel pour un cours de yoga !

Flanci : Plateforme web et mobile dédiée aux freelancers dont l’objectif est de leur présenter des opportunités professionnelles proposées par les entreprises tunisiennes et étrangères. La phase de sélection se base uniquement sur les compétences techniques des candidats via des challenges lancés par les entreprises. Il s’agit donc d’une solution qui permet d’identifier le freelancer le plus talentueux pour un besoin spécifique. L’API billing d’Orange permet aux entreprises d’acheter des packs personnalisés selon leurs besoins en recrutement et aux freelancers d’accéder à des offres qui correspondent à leurs aspirations !

SgharToon : Application mobile ludo-éducative dédiée aux enfants à partir de 3 ans. La plateforme propose une large sélection de contes et de fables racontés par des personnages qui prennent la forme d’animaux et entrainent les enfants dans un monde magique où l’on apprend en jouant ! Ces histoires sont disponibles en réalité augmentée ou en 3D. Elles sont racontées en 3 langues (Arabe, Français et Anglais) et révèlent à chaque fois une morale et un message fort sur nos valeurs citoyennes aux jeunes lecteurs. Grace à la technique de la réalité augmentée, SgharToon propose aussi un chapitre pour les enfants ayants des difficultés d’apprentissage ou encore des troubles du développement (autisme, dyslexie …). L’API billing d’Orange va permettre aux parents d’acquérir, pour leurs enfants, différents packs selon leurs besoins spécifiques d’apprentissage.

Que le meilleur gagne !

Au cours des deux mois de juillet et août, les jeunes ont été encadrés de la phase «idéation» à la phase «réalisation», en passant par des sessions de formations sur les différentes technologies et sur l’intégration des API Orange mais, surtout, par des sessions de coaching, de prise de parole en public et de pitching pour être en mesure de présenter leurs projets le jour de la cérémonie de remise des prix.

Quatre équipes ont donc pitché ce 12 octobre 2017 au Pavillon Soukra Valley, face à un public composé en grande majorité de professionnels des domaines IT, médias et universitaires et de professionnels de la communauté des développeurs; ce public a pu d’ailleurs voter en direct pour élire le meilleur projet.

Verdit final : l’équipe Flanci a remporté la première place; l’équipe SgharToon se hisse à la seconde place ; la troisième place revient à l’équipe Fly’Yes ; l’équipe Let’s Play a été classée 4ème.

