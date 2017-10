UGTT demande l’examen, en urgence, de la situation des Caisses sociales

La Commission administrative de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) évoque, dans un communiqué publié mercredi 11 octobre à l’issue de sa réunion, la situation catastrophique des Caisses sociales et le déficit enregistré à cause de plusieurs facteurs dont les choix économiques inadéquats, les politiques d’emploi vulnérables et l’évasion fiscale.

La Commission appelle, à ce propos, à poursuivre l’examen de la situation des caisses sociales dans le cadre d’un comité émanant du pacte social dont les travaux sont en cours pour évaluer la situation des caisses sociales.

Il est impératif de parvenir à un compromis pour trouver des solutions qui assurent un équilibre et une pérennité des caisses afin de préserver les acquis des adhérents, précise la commission.

L’UGTT dénonce, selon la même source, l’incapacité du gouvernement à intervenir pour stopper la détérioration du pouvoir d’achat des salariés et des autres catégories sociales, tout en s’étonnant du mutisme de l’Etat face à la dégradation au niveau des circuits de distribution et l’élargissement du cercle de la contrebande.

L’Union appelle, par la même occasion, à conjuguer les efforts pour retirer l’établissement public éducatif de la situation actuelle détériorée et sauver les hôpitaux publics pour continuer à assurer des prestations sanitaires adéquates au citoyen.

L’UGTT exprime aussi l’attachement au droit des ouvriers du secteur privé à l’augmentation salariale appelant l’union tunisienne de l’industrie du commerce à de l’artisanat (UTICA) à respecter ses engagements et les conventions signées.

Lire aussi: Tunisie-UGTT : Nourredine Tabboubi demande à ce que tout le monde fasse des sacrifices pour sauver les Caisses sociales