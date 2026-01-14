Le premier forum visant à expliquer les dispositions de la loi de finances (LF) pour l’année 2026 a pour objectif d’unifier les visions de tous les services régionaux et locaux des administrations relevant des structures de contrôle et de recouvrement du ministère des Finances, a souligné le Directeur Général des études et de la législation Fiscales au ministère des Finances, Yahya Chemlali.

Il a ajouté que la LF 2026 s’inscrit dans le cadre des orientations générales du plan de développement 2026-2030.

Il s’agit d’une loi à “caractère social” destinée principalement, aux catégories vulnérables et aux caisses sociales lesquelles font face à des difficultés financières. L’objectif recherché est de les aider à renforcer leurs ressources et à honorer leurs engagements envers leurs affiliés, a indiqué le responsable.

Et de poursuivre que la LF qui comporte de nombreuses mesures ayant des aspects économiques et sociaux importants, tels que le secteur de l’énergie, vise à maîtriser le déficit énergétique, à contrôler la pression fiscale et à préserver les ressources fiscales de l’État.

De son côté, la Cheffe d’Unité à la Direction Générale des Études et de la Législation Fiscales (DGELF) au Ministère des Finances, Asma Messaoudi a souligné que la LF 2026 s’inscrit dans le cadre de l’appui du rôle social de l’État et de l’incitation des personnes et des entreprises à adhérer à cette démarche.

Evoquant les mesures sociales inscrites dans le cadre de LF 2026, elle a précisé qu’elles visent à préserver la pérennité des caisses sociales, en vue de diversifier les sources de financement de la sécurité sociale.

Et de préciser que ces mesures prévoient d’aider les caisses sociales à honorer leurs engagements envers leurs affiliés, tels que le paiement des pensions, la couverture sociale et les frais de soins.

La LF 2026 a, également, instauré de nouvelles contributions pour certaines entreprises afin de soutenir la pérennité de ces caisses et d’aider à leur financement pour maintenir leurs équilibres, en attendant une révision fondamentale de l’ensemble du système.

Parmi les autres mesures qui ont suscité une réaction positive auprès des citoyens, Messaoudi a indiqué celles relatives aux pensions de retraite lesquelles bénéficient, actuellement, d’un abattement de 25 %.

Et d’expliquer que la loi de finances pour 2026 prévoit l’allègement progressif de la charge fiscale pour les retraités, et ce, à partir de la loi de finances 2027. Une réduction progressive de l’impôt sur les retraités sera, ainsi, instaurée.

Pour sa part, le Chef d’unité à la direction générale des études et de la législation fiscale, Imed Zghir a avancé que la loi de finances pour 2026 comporte des mesures en faveur des entreprises publiques visant à réduire le coût de leurs acquisitions et à soutenir leur liquidité financière, en particulier, pour celles en difficulté.

Parmi ces entreprises, il a cité la Société Nationale de Cellulose et de papier Alfa à Kasserine(SNCPA), la Compagnie des Phosphates de Gafsa(CPG) et l’Agence Tunisienne des Médicaments et des Produits de Santé.

Les mesures consistent, selon lui, à accorder un avantage lors de l’acquisition d’intrants, d’équipements ou de matériel, selon le cas, en suivant les procédures en vigueur auprès des services fiscaux spécialisés pour l’obtention de certificats d’achat en suspendant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La LF 2026 comporte, également, des mesures pour aider à la transition énergétique en réduisant la TVA sur l’achat de voitures électriques hybrides rechargeables (moteur thermique et moteur électrique).

Zghir a évoqué, à cette occasion, les avantages accordés aux intrants pour batteries en réduisant le coût de la taxe sur les chargeurs nécessaires aux voitures électriques.