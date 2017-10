Agriculture-Italie : La foire Agrilevante a démarré jeudi, en présence d’entreprises tunisiennes

La Foire internationale des machines et des technologies pour les filières agricoles et agro-industrielles (Agrilevante), qui se tient au quartier des foires de Bari (sud de l’Italie), a ouvert ses portes jeudi 12 octobre.

Pendant quatre jours (12-15 octobre), les professionnels du machinisme agricole vont exposer leurs nouveautés aux visiteurs venus de 40 pays dont la Tunisie, représentée par trois entreprises privées opérant dans le secteur agro-industriel (Société Aliments verts, Etablissement Mezghani et SMAM Matériel agricole et maritime).

En marge de la foire, dont la principale thématique est “le développement de l’agriculture dans la région méditerranéenne et en Afrique”, les opérateurs économiques tunisiens s’entretiendront avec des entreprises italiennes qui présentent une vaste gamme de machines et équipements agricoles, des tracteurs aux moissonneuses, outre des systèmes mécanisés pour l’irrigation, la récolte et le transport des produits.

Pour Massimo Goldonie, administrateur délégué de la Fédération italienne des constructeurs de machines agricoles (FederUnacoma), organisatrice de la foire Agrilevante, le choix de ces deux régions (bassin méditerranéen et Afrique) est expliqué par le potentiel énorme qu’elles représentent pour les industriels italiens opérant dans les secteurs de la mécanisation et le machinisme agricole.

Ces pays, rappelle encore le responsable italien, sont en train de mettre en place de nouvelles politiques de développement d’un secteur agro-industriel moderne répondant à leurs besoins et aux exigences climatiques de leurs régions.

A ce titre, des rencontres dédiées aux pays de l’Afrique du nord, de l’Europe orientale, du Moyen- Orient et des pays des Balkans se tiendront à l’occasion de ce salon auquel prennent également part des entreprises opérant dans la filière non alimentaire, les matières premières pour l’industrie et l’énergie.

Une technologie adaptée aux besoins de l’agriculture tunisienne

La technologie exposée à cette 5ème édition d’Agrilevante est d’un intérêt particulier pour les opérateurs économiques tunisiens qui s’intéressent de plus en plus à la mécanisation la plus adaptée aux caractéristiques climatiques et aux modèles d’agriculture dans le pays.

Outre les machines (comme les tracteurs) utilisées dans les cultures intensives (l’arboriculture fruitière, les vignobles), les exposants présentent un large choix d’équipements adaptés aux entreprises agricoles familiales comme les motoculteurs, qui sont des engins agricoles motorisés adaptés au travail sur des superficies réduites à caractère familial.

Cette biennale du machinisme agricole permet également de prendre connaissance des dernières technologies utilisées dans le secteur de l’irrigation, l’optimisation des ressources en eau, fondamentale dans les pays qui font face à des situations de stress hydrique, outre des systèmes permettant l’utilisation énergétique des résidus agricoles et forestiers.

La foire des technologies innovantes au service de l’agriculture performante et durable

La foire abrite un ” tunnel de l’innovation”, un espace d’exposition à accès libre où les agriculteurs, les techniciens, les étudiants et les entrepreneurs auront l’occasion de découvrir, en utilisant des vidéos et des graphiques, toutes les expériences et les nouveautés liées à l’agriculture innovante et durable.

Cet espace est présenté par “Nova Agricoltura”, un site web représentant la première communauté italienne d’innovation durable dans l’agriculture, qui s’intéresse aux nouvelles techniques et technologies.

Les concepteurs de ce site relatent également des histoires d’entrepreneurs agricoles et d’éleveurs qui ont adopté ce modèle d’agriculture durable avec succès.