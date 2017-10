Une délégation tunisienne attendue à Agrilevante de Bari

Une délégation tunisienne est attendue à la Foire internationale des machines et des technologies pour les filières agricoles et agro-industrielles (Agrilevante) qui se tient du 12 au 15 octobre 2017 au quartier des foires de Bari (Italie), à l’initiative de la Fédération italienne des constructeurs de machines agricoles (FederUnacoma).

Au cours de cette manifestation bi-annuelle, 300 entreprises provenant de 21 pays présenteront plus de 5.000 modèles de machines et accessoires agricoles et agro-industriels sur une superficie de plus de 50.000 mètres carrés. Des opérateurs économiques provenant de 40 pays étrangers seront présents à Agrilevante, où plus de 60.000 visiteurs sont attendus.

Le programme de la foire, considérée comme la plus importante manifestation dédiée au secteur des technologies et des machines agricoles dans le bassin méditerranéen, prévoit des rencontres B TO B organisées par la FederUnacoma. Ces rencontres se tiendront pendant trois jours et seront dédiées aux pays de l’Afrique du nord, de l’Europe orientale, du Moyen- Orient et les pays des Balkans. Des entreprises opérant dans la filière non alimentaire, les matières premières pour l’industrie et l’énergie, prennent part à cette manifestation.

A l’initiative de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), une délégation tunisienne participera à ces rencontres avec des sociétés italiennes exposantes.

Des séminaires et des rencontres techniques seront organisés dans le cadre de la participation tunisienne à cette foire avec au programme des contacts d’affaires concernant l’acquisition de machines et accessoires conçus spécialement pour la production agricole méditerranéenne.

Selon les organisateurs, la manifestation offrira un panorama complet de solutions efficaces ciblant tout le cycle productif : de l’élaboration, à la préparation du terrain, à l’ensemencement, l’irrigation, le traitement jusqu’à la phase de récolte et du transport du produit.

Pendant quatre jours, près de 50 colloques et séminaires permettront de débattre des questions politiques, économiques et agricoles liées au contexte productif au sein des différentes zones géographiques concernées.