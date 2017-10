Le marché tunisien des télécoms enregistre à fin juin 2017 une nette orientation vers la consolidation de la consommation de la Data, fixe et mobile.

Le taux de pénétration du mobile semble atteindre ses limites et s’oriente depuis 2016 à la baisse, 125,6% en 2016 contre 130% en 2015, au profit de la Data mobile qui avait enregistré en 2015 un bond de 14,7 points en comparaison avec 2014, pour atteindre, en 2016, 62,8% et 63,6% à fin juin 2017 selon le dernier rapport de l’INT.

La téléphonie fixe reste sur une tendance stable depuis 2014 sous l’effet des nouvelles offres fixes des opérateurs privés (Ooredoo et Orange), 34,7% en 2014 et 33,9% en 2016, parallèlement la Data fixe progresse, 21,2% en 2015 contre 23% en 2016 et 25,2% à fin juin 2017.

Chiffre d’affaires du secteur télécoms

Entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires global du marché est resté relativement stable à 1,3 milliard de dinars, avec des orientations opposées pour la téléphonie et le data.

Autant la téléphonie poursuit sa chute (-15,12% pour la téléphonie fixe et -7,7% pour la téléphonie mobile entre les 1er semestres 2016 et 2017), la consommation du Data enregistre des progressions à deux chiffres avec +16,42% pour le Data fixe et +21,03% pour le Data mobile.



Les opérateurs font de la résistance

Il est clair que le futur du marché se trouvera progressivement dans les services Data fixe et mobile. Entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires de la Data fixe a progressé chez les 3 opérateurs, avec une progression plus marquée chez Ooredoo Tunisie.

Côté Data mobile, Ooredoo Tunisie enregistre une très forte progression au cours de cette période, passant de 90,1 MDT au 1er semestre 2016 à 120,5 MDT au 1er semestre 2017; Orange Tunisie passe de 57,8 MDT à 71,4 MDT, alors que Tunisie Télécom enregistre une légère baisse de 1,1 MDT.

Dans la téléphonie mobile les 3 opérateurs subissent les effets de l’orientation Data et enregistrent des baisses du chiffre d’affaires mobile, une activité qui continue à représenté 54% du chiffre d’affaires total du marché.

Emplois directs du marché télécoms

A fin 2016, le secteur emploie 9.313 personnes dont 68,5% des emplois directs chez Tunisie Telecom, et ce en dépit d’une baisse conséquente de 20% de l’effectif de l’opérateur par rapport à 2012, suite essentiellement aux départs volontaires indemnisés en 2015 et surtout en 2016 pour un coût total de 151,8 millions de dinars. Ainsi et pour le seul exercice 2016, ces indemnités ont représenté près de 12% du chiffre d’affaires annuel de Tunisie Telecom.

L’avenir du marché télécoms

Les opérateurs télécoms vont poursuivre la consolidation de leurs offres Data et le développement de services à valeur ajouté tout en poursuivant voire en intensifiant la guerre des prix sur les services voix mobile.

L’orientation des opérateurs vers des nouvelles activités semble inéluctable, notamment vers les services à forte marge destinés aux entreprises (Cloud, Big data, …), ou également en s’orientant vers une croissance externe, ce qu’a fait Tunisie Télécom en rachetant l’opérateur maltais Go Plc et en consolidant l’activité de ses filiales (TopNet, Mattel -Mauritanie- et Sotetel), ce qui lui permet de consolider ses revenus groupe avec +33% en 2016 à 1,7 milliard de dinars dont 1,095 milliard de dinars pour Tunsiie Telecom et un EBTIDA de 600 millions de dinars.