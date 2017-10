La bourse de Tunis débute la séance dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,17% avec 6 142.32 points dans un volume totale de 0,265 Millions de dinars (MD), selon Mena caoital partners (MCP).

Dans le vert, TELNET grimpe de 2,83% à 5,80 D suivie par ELECTROSTAR et MPBS qui gagnent respectivement 2,09% et 1,90% à 2,92 D et 2,67 D.

A la baisse, OFFICE PLAST chute de 3,21% à 2,11 D, tout comme STAR ASSURANCES et UADH qui dévissent respectivement de 2,99% et 2,85% à 122,71 D et 3,06 D.