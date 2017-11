Mahdia : Plus de 31% de progression du nombre de touristes à fin juillet 2017

3,5 millions, c’est le nombre de touristes ayant visité la Tunisie, de janvier à juillet 2017, selon Selma Elloumi Rekik, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, relevant que notre pays a pu récupérer les marchés traditionnels, notamment le marché français qui occupe toujours la première place.

A Mahdia où elle était en visite de travail samedi 29 courant, elle a indiqué que la levée des restrictions de voyages vers la Tunisie décidée par la Grande-Bretagne a favorisé la reprise de la programmation de la destination Tunisie par les Britanniques, mais rappelant la nécessité de s’ouvrir à de nouveaux marchés (ceux Golfe arabique et chinois, entre autres).

Elle a fait remarquer que ces marchés s’intéressent à l’animation culturelle et touristique, et c’est ce qui exige la diversification du produit touristique, à travers la programmation de circuits touristiques autour des festivals, la promotion de l’artisanat et du patrimoine culinaire et gastronomique.

Elloumi a aussi fait savoir qu’un portail promotionnel du tourisme tunisien a été lancé, en 9 langues, lequel publie les divers manifestations et festivals nationaux et mis à jour quotidiennement.

S’agissant des indicateurs touristiques relatifs au gouvernorat de Mahdia, elle a précisé que le nombre d’affluents vers cette région a progressé de 31% par rapport à la même période de 2016, et que le nombre des nuitées passées est en hausse de 50%.

Le taux d’occupation dans les hôtels de Mahdia a dépassé les 100%, s’élevant à 11.200 lits contre une capacité de 10.600 lits.

Le marché français occupe la première place dans ce gouvernorat, avec une progression de 160%, suivi par le marché intérieur en hausse de 42% et le marché russe en hausse de 25% (la deuxième place en termes de nombre d’affluents).

Le marché allemand a également enregistré une hausse de 25%, réalisant ainsi une reprise importance par rapport à la saison précédente.