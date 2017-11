Signature d’un accord entre la Chambre des femmes chefs d’entreprises et Zitouna Tamkeen

La Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFE) vient de conclure un accord de coopération et de partenariat avec la société de financement Zitouna Tamkeen, a fait savoir vendredi dans un communiqué, l’UTICA.

Cette institution financière intervient selon les deux modes de finance islamique la “Mourabaha” et le “Quardh hassen”. Les montants accordés peuvent atteindre 20 mille dinars pour les activités génératrices de revenus et 3 mille dinars pour l’amélioration des conditions de vie avec une durée maximum de 5 ans et un délai de grâce, selon la nature de l’activité.

Lors de la cérémonie de signature de cet accord, tenue hier jeudi, Raoudha Ben Saber, présidente de la CNFE, a mis l’accent sur l’importance du soutien financier à accorder aux femmes pour la création de leurs propres projets. Elle a ajouté que la CNFE collabore avec toutes les chambres régionales pour assurer à la femme chef d’entreprises, l’appui dont elle a besoin pour lancer son projet.

Elle a en outre souligné que les accords de collaboration comme celui signé avec Zitouna Tamkeen est de nature à encourager les femmes à lancer leurs projets car ce qui manque le plus aux femmes chefs d’entreprises, c’est l’appui financier.

Pour sa part, M. Jalel Ghalab Président directeur général de Zitouna Tamkeen a déclaré que son entreprise se propose de signer des accords de partenariat avec différentes institutions et organisations afin de soutenir le financement des groupes ne pouvant pas accéder facilement au financement, tels que les femmes, les étudiants, les personnes handicapées et qui sont à la recherche de financement pour leurs projets.

Lors des discussions, les participants à cette cérémonie de signature ont exposé leurs préoccupations et les difficultés et contraintes qu’ils rencontrent et qui peuvent décourager les porteurs de projets, estimant que le plus important pour le futur entrepreneur est de trouver le financement et les garanties nécessaires pour finaliser son projet.