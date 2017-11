Tunisie-Politique : “Tounes Awalan” ou l’alter ego de Nidaa Tounes?

Nidaa Tounes s’est fondu dans une large proportion dans le mouvement Ennahdha et s’est inscrit dans une opération de legs qui a causé son éclatement…

Le président du comité constitutif du mouvement “Tounes Awalan” (La Tunisie d’abord), Ridha Belhaj, a déclaré que la “déliquescence du paysage politique” qu’il impute à la “déviation du parti Nidaa Tounes de son rôle de porteur du projet progressiste” a motivé la création de ce nouveau parti, lequel a pour finalité de “rétablir l’équilibre sur la scène politique et donner une nouvelle impulsion à la transition démocratique” qu’il estime “freinée”.

Tounes Awalan devient ainsi le 206e parti politique en Tunisie.

A l’occasion du lancement officiel de son nouveau parti, il a souligné que Tounes Awalan “est porteur d’un projet national de réforme” qui concerne tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. De ce fait, il compte former un large front regroupant les forces nationales centristes avec pour objectif de sauver le processus de transition démocratique, notamment, après le désistement des fondateurs de Nidaa Tounes.

Selon lui, Nidaa Tounes “s’est fondu dans une large proportion dans le mouvement Ennahdha et s’est inscrit dans une opération de legs qui a causé son éclatement”.

Donc, “hormis quelques dossiers dont celui de la lutte contre la corruption que le parti ne peut que soutenir, le mouvement Tounes Awalan ne prend à présent ni la posture d’un parti d’opposition ni celle d’un parti pro-gouvernemental”, a-t-il spécifié.

S’agissant de la composition et de la répartition des rôles au sein du nouveau parti, Ridha Belhaj a indiqué qu’il se chargera de la présidence du comité constitutif alors et Boujemaa Remili assumera la présidence du conseil national du parti.

Les autres rôles au sein du pari sont répartis comme suit:

-Abdelaziz Kotti: trésorier

-Khemaies Ksila: secrétaire général chargé de la communication

-Amel Jbeli: secrétaire nationale chargée de la femme et de la société civile

-Faouzi Maaoui: secrétaire national chargé de la programmation et de la formation

-Ennaceur Chouikh: président du comité politique

-Tarek Chaabouni: secrétaire général chargé des finances et des programmes économiques

-Slaheddine Ben Fraj: secrétaire national chargé des études

-Riadh Jaber: secrétaire national chargé des relations stratégiques et de la communication interne

-Fakher Jbeli: secrétaire national chargé des étudiants

-Fadhel Jaziri : membre.

A rappeler que Ridha Belhaj est l’un des fondateurs de Nidaa Tounes, auprès de Béji Caïd Essebsi, en 2012, un parti qui a connu des scissions et des luttes internes ayant conduit à la démission de plusieurs dirigeants connus sous le nom de l’instance de direction du Nidaa.

Tounes Awalan compterait plusieurs anciens dirigeants démissionnaires de Nidaa Tounes, entre autres Khemaies Ksila, Nasser Chouikh et Abdellaziz Kotti.