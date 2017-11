La BFPME et Maxula Gestion signent un accord de financement au profit des PME

La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) et la société de gestion d’actifs “MAXULA Gestion” ont signé, jeudi 20 juillet, au siège de la banque, un protocole d’accord de financement de projets au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes.

L’accord de partenariat, qui entre le secteur public et le secteur privé cible les PME opérant dans les secteurs industriels, agricoles et les services liés à l’industrie, a été signé par le PDG de la BFPME, Slim Feriani, et le PDG de la société MAXULA Gestion, Raouf Aouadi.

L’objectif est de renforcer la coordination entre ces deux institutions, en vue d’optimiser l’appui aux PME, notamment à travers le financement et le conseil. Le but recherché étant de contribuer aussi bien au développement économique et social de la Tunisie que de faciliter davantage le financement des projets d’investissement.

Fortes de leur expertise et leur savoir-faire dans le métier du financement, la BFPME et MAXULA Gestion se proposent, ainsi, de collaborer en vue d’évaluer les opportunités des opérations de financement et de partager leurs meilleures pratiques et leurs expériences respectives dans le domaine, et ce, au bénéfice des PME tunisiennes.

Grâce à l’appui de MAXULA Gestion, la BFPME sera en mesure de diversifier davantage les solutions de financement des fonds propres. De même, le soutien financier qu’offrira MAXULA Gestion viendra compléter le produit phare “prêt participatif” de la BFPME destiné à la consolidation de l’assise financière des projets dans des conditions favorables et ce afin d’aider les promoteurs à diversifier leurs fonds propres.

A noter que MAXULA Gestion est une société de gestion agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF). Elle gère des actifs pour le compte d’investisseurs publics et privés, à travers des prises de participations dans les fonds propres des PME tunisiennes.