Accusée de corruption par Doustourna, la Société “Marina Gammarth“ se défend

Soucieuse d’éclairer l’opinion publique, de révéler les vérités, la réalité des faits et de rejeter les multiples mensonges et calomnies proférés lors de la conférence de presse tenue à la Maison des journalistes, le jeudi 25 mai 2017, et dans le cadre de son droit de réponse à tout ce qui a été dit à sa charge, la Société Immobilière et Touristique Marina Gammarth, Promoteur du Projet Immobilier et Touristique sis à Gammarth, déclare ce qui suit:

1) La Société Promoteur a été accusée d’avoir obtenu l’autorisation de bâtir de la Municipalité de La Marsa avant la date d’acquisition du terrain sur lequel a été édifié le projet.

Contrairement à ce qui a été allégué, l’autorisation de bâtir a été délivrée par la Municipalité de la Marsa en date du 30 Avril 2007 et ce, après avoir conclu avec le Promoteur une Promesse d’achat en date du 30 Septembre 2006. Il est à préciser que l’usage pratiqué par les Municipalités consiste à délivrer des autorisations de bâtir sur présentation d’une promesse d’achat conclue avec une Agence foncière publique.

Il est à préciser que les autorisations de bâtir, du Complexe Touristique et Immobilier, délivrées au Promoteur par la municipalité de la Marsa en 2007 et après 2011 ont fait l’objet de l’approbation des membres de la commission technique dans laquelle ont participé des représentants des différents ministères et organismes publics concernés.

2) Concernant la vocation du terrain sur lequel ont été édifiés le Port de Plaisance et le Complexe Immobilier, il a été mentionné que le complexe immobilier a été réalisé sur un terrain destiné exclusivement au Port de Plaisance, nous rejetons, en bloc, ces allégations et précisons ce qui suit:

Conformément au plan d’aménagement urbain de la Zone Touristique de Gammarth et du cahier des charges établis par l’Agence Foncière Touristique ”AFT”, le terrain dénommé SAU acquis par le Promoteur est destiné à la réalisation de Ports de Plaisance et de Complexes d’habitations.

3) La Société Immobilière et Touristique Marina Gammarth rejette catégoriquement les accusations lui reprochant d’avoir bénéficié d’avantages fiscaux et douaniers lors de l’importation de certains matériaux de constructions tels que l’aluminium, le marbre, la robinetterie et les matériaux de revêtement destinés à la réalisation des biens à usage d’habitation.

La Société Promoteur du projet affirme qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucun avantage fiscal ou douanier lors de l’importation d’un quelconque matériau de constructions pour la réalisation des biens à usage d’habitation

La Société Promoteur du projet demande aux auteurs de ces accusations qu’ils prouvent et confirment avec documents à l’appui leurs dires.

4) Le transfert des dividendes à l’actionnaire qatari a été qualifié de fuite de capitaux à l’étranger.

A ce propos, la législation tunisienne permet à l’investisseur étranger ayant ramené des capitaux de l’étranger de rapatrier sa part des dividendes.

Les autres actionnaires tunisiens, dont l’Etat qui détient 25% du capital de la Société, ont bénéficié eux aussi de leur quote-part aux dividendes.

5) Lors de la conférence de presse, susmentionnée, les auteurs des accusations prétendent que le prix de vente dérisoire du terrain appliqué par l’Agence Foncière Touristique, au terrain sur lequel a été édifié le port de plaisance et le complexe immobilier a fait subir à l’Etat Tunisien des pertes considérables qui se chiffrent en centaines de milliard de millimes.

Nous précisons que la Société Promoteur du projet n’a pas bénéficié d’un prix qui lui a été spécialement appliqué lors de l’achat du terrain. En effet le prix en question ne diffère guerre des prix des autres terrains appartenant à l’Agence Foncière Touristique ”AFT” et se trouvant à la Zone Touristique de Gammarth à l’époque.

Sur ce même terrain, le Promoteur a réalisé divers travaux de viabilisation très couteux, ainsi qu’un port de plaisance dont le coût de réalisation et des équipements y afférents avoisine les 40 millions de dinars.

Des procédures administratives et légales sont en cours de finalisation pour le transfert de la propriété de ce Port de Plaisance et de ses dépendances à titre gracieux au profit de l’Etat Tunisien.

Pour conclure, la Société Promoteur exprime ses profonds regrets pour cette compagne calomnieuse menée actuellement contre le Promoteur du projet, le défunt Aziz MILAD, l’un des pionniers du Tourisme en Tunisie et Promoteur de plusieurs projets touristiques et autres et ce, dans le cadre de la transparence totale et le respect de la loi.

La Société Marina Gammarth exprime, également, son étonnement, suite aux atteintes dirigées contre les investisseurs qataris, partenaires dans ce projet, qui ont cru à l’investissement dans notre pays et continuent à y croire.

Nous déplorons et pensons que cette campagne calomnieuse menée à l’encontre de la Société Marina Gammarth vise uniquement à remettre sur le devant de la scène médiatique certaines personnes.

Tunis, le 29 Mai 2017

Pour la Société Immobilière et Touristique Marina Gammarth

La Direction Générale