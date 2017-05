Le collectif “Manich Msamah” (Je ne pardonne pas) et le réseau Doustourna va saisir la justice et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) pour déposer des plaintes contre Zine El Abidine Ben Ali, les directeurs généraux de l’Agence foncière touristique (AFT), de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et le maire de La Marsa, ayant occupé ces postes en 2007. Le collectif les soupçonne d’implication dans une affaire de corruption relative à un terrain foncier situé à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis.

Le coordinateur de la campagne “Manich Msamah”, l’avocat Charfeddine Kellil, a précisé, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 25 mai, au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), que “la Société immobilière et touristique Marina Gammarth a procédé en 2007 à l’achat d’un terrain domanial de 21 hectares, à 8 millions de dinars, soit à 40 dinars le mètre carré, alors que le prix du mètre carré variait à l’époque entre 800 et 1000 dinars”.

Selon lui, “la Société concernée a acquis le terrain en question au prix indiqué dans l’objectif d’y réaliser un projet de port de plaisance, sauf que ladite Société s’est détournée de son objectif initial et a bénéficié des avantages accordés par le code des investissements touristiques pour y construire des appartements et des villas haut-standing, dont la seule villa a été vendue à 2 millions de dinars”.

Kellil a aussi affirmé que “ce dossier de corruption a privé l’Etat de revenus importants (des dizaines de milliards”, faisant savoir que “plusieurs documents inculpant des anciens responsables à la présidence, des ministres et des administratifs ont été détruits”.

De son côté, le coordinateur général du réseau Doustourna, Jaouhar Ben Mbarek, a affirmé que “42 millions de dinars provenant de la Société immobilière et touristique Marina Gammarth ont été illégalement transférés, en 2014, à la société Qatar Holding et la société qatari Agha”.

Ben Mbarek a par ailleurs souligné que des “plaintes seront également déposées contre les ministres du tourisme, les directeurs généraux de l’Agence Foncière Touristique et de l’Office national du tourisme tunisien qui se sont succédé depuis 2011, mais aussi contre le Pdg, le directeur général adjoint, et l’avocat chargé de la rédaction des contrats de la Société immobilière et touristique Marina Gammarth”.