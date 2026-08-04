ENNAKL Automobiles annonce avoir clôturé, le 29 juillet 2026, son emprunt obligataire privé « ENNAKL 2026-1 » après avoir levé la totalité des 60 millions de dinars recherchés. Ouvertes le 20 juillet, les souscriptions ont ainsi été arrêtées deux jours avant la date limite prévue.

L’opération porte sur 600 000 obligations d’une valeur nominale de 100 dinars chacune. Les titres offrent un taux d’intérêt fixe de 9,20 % brut par an sur une durée de cinq ans. Le capital sera remboursé par tranches annuelles constantes, avec une première échéance fixée au 31 juillet 2027 et une extinction complète de l’emprunt prévue en juillet 2031.

Cette levée intervient après une année 2025 marquée par un chiffre d’affaires individuel de 615 millions de dinars et un bénéfice net de 51,6 millions.