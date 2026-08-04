Le programme historique de chauffe-eau solaires aurait bénéficié à plus de 400.000 familles tunisiennes à fin 2025. Mais l’appellation PROSOL recouvre désormais plusieurs mécanismes distincts, allant du solaire thermique à la production d’électricité photovoltaïque.

Plus de 400.000 familles tunisiennes auraient bénéficié du programme de promotion des chauffe-eau solaires depuis son lancement en 2005, selon l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie. La superficie cumulée des capteurs thermiques dépasserait un million de mètres carrés, permettant à près de 20% des ménages de couvrir tout ou partie de leurs besoins en eau chaude grâce au solaire.

Ces résultats concernent toutefois le –PROSOL thermique-, aussi appelé PROSOL Résidentiel. Ce dispositif finance des équipements qui transforment le rayonnement solaire en chaleur pour produire de l’eau chaude. Ils ne génèrent pas d’électricité.

L’appellation PROSOL désigne aujourd’hui une famille plus large de programmes. Depuis 2010, –PROSOL Elec– soutient également l’installation de panneaux photovoltaïques raccordés au réseau basse tension de la STEG. Ces systèmes produisent de l’électricité destinée à couvrir une partie de la consommation du ménage.

Un financement intégré à la facture STEG

Le succès du PROSOL thermique repose en grande partie sur son mécanisme financier. L’acquéreur bénéficie d’une prime du Fonds de transition énergétique, tandis que le solde peut être financé par un crédit remboursé à travers la facture de la STEG.

Depuis 2022, l’aide atteint 400 dinars pour les chauffe-eau de moins de 300 litres et 700 dinars pour les équipements de capacité supérieure. Pour un appareil de 200 litres vendu autour de 2.100 dinars, la prime représente environ 19% du prix.

Le ministère estime qu’entre 2005 et 2022, le programme a généré une économie énergétique cumulée de 728 kilotonnes équivalent pétrole et réduit les subventions publiques à l’énergie d’environ 809 millions de dinars. Ces évaluations institutionnelles montrent l’intérêt budgétaire du dispositif, même si leur méthodologie détaillée reste peu documentée publiquement.

Un marché arrivé à maturité

Le seuil du million de mètres carrés de capteurs et celui des 400.000 familles avaient déjà été annoncés en 2022. Le bilan à fin 2025 confirme donc la solidité du parc, mais ne permet pas de mesurer précisément sa progression récente.

L’ANME évoque environ 12.000 chauffe-eau installés chaque année. Le ministère avait toutefois signalé un ralentissement du marché à partir de 2019, notamment pour les appareils de grande capacité.

PROSOL Elec Économique cible les consommateurs moyens

Lancé en 2024, -PROSOL Elec Économique- s’adresse aux ménages consommant entre 1.200 et 1.800 kWh d’électricité par an. Il prévoit une prime de 1.500 dinars, complétée par un crédit de 2.000 ou 3.000 dinars selon le niveau de consommation, au taux annoncé de 3%.

Le remboursement s’étale sur dix ans par prélèvement bimestriel sur la facture STEG. Une entreprise agréée par l’ANME prend en charge les démarches administratives, techniques et l’installation du système photovoltaïque.

La distinction reste essentielle : les 400.000 bénéficiaires annoncés concernent les chauffe-eau solaires. Ils ne comprennent pas les installations photovoltaïques. Pour évaluer l’ensemble de PROSOL, l’ANME devra publier des indicateurs séparés pour le thermique et l’électricité.