Face aux défis sanitaires et climatiques, la Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a ordonné, lundi, le renforcement de la vigilance épidémiologique et la mobilisation de tous ses services régionaux pour protéger le cheptel national et garantir la sécurité alimentaire.

Cet appel à une mobilisation maximale a été lancé lors de la réunion périodique des chefs de départements, tenue lundi pour évaluer la situation sanitaire animale et garantir la capacité d’intervention rapide des équipes sur le terrain.

La réunion s’est penchée sur les répercussions de la vague de chaleur exceptionnelle et des coupures d’électricité récurrentes sur les systèmes d’élevage. Les services vétérinaires ont reçu pour mission de suivre la situation sur le terrain, d’apporter un encadrement technique aux éleveurs, d’évaluer les dégâts et de proposer des mesures pour renforcer la résilience du secteur.

Face à ces contraintes, une attention particulière a été portée à la gestion du stock national de vaccins. La Direction générale a exigé le respect strict de la chaîne du froid et des conditions de conservation, tout en garantissant le ravitaillement dans les délais des différentes régions pour ne pas perturber les programmes nationaux de vaccination.

En prévision de la saison à venir, la réunion a annoncé le lancement des préparatifs de la campagne automnale de vaccination antirabique. Il s’agira d’élaborer des programmes opérationnels régionaux, de renforcer la coordination entre les intervenants et d’augmenter les taux de couverture vaccinale, en parallèle avec les préparatifs pour la Journée mondiale contre la rage.

En conclusion, le Directeur général des services vétérinaires a salué l’engagement des équipes de terrain et a rappelé que la période actuelle imposait une approche proactive basée sur la prévention, la rapidité d’intervention et une coordination étroite entre les structures centrales et régionales.