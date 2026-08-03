La Bourse de Tunis a terminé la semaine du 27 au 31 juillet 2026 en baisse, prolongeant ainsi son mouvement de consolidation. Le Tunindex a clôturé à 20 038,09 points, en recul de 3,88 % sur la semaine, tandis que le Tunindex 20 a cédé 4,12 % pour terminer à 8.820,67 points. Malgré cette correction, les deux indices conservent des performances élevées depuis le début de l’année, respectivement de +48,98 % et +47,62 %.

La semaine a été marquée par une forte volatilité. Le Tunindex a reculé de 1,90 % lundi, puis de 3,47 % mardi, avant de rebondir de 1,30 % mercredi. Il a ensuite progressé de 0,37 % jeudi, puis légèrement baissé de 0,16 % vendredi. Les séances de mardi et mercredi ont connu le déclenchement du mécanisme de coupe-circuit à la baisse. Selon le rapport, ce dispositif a permis de limiter les mouvements excessifs et de favoriser un retour progressif vers des conditions de marché plus équilibrées.

Le mouvement hebdomadaire s’inscrit dans un contexte de prises de bénéfices après plusieurs semaines de hausse soutenue. Le marché a toutefois conservé un bilan positif sur le mois de juillet, avec une progression de 0,88 %.

L’activité est restée soutenue. Les échanges sur le marché central ont atteint 69,3 MDT, contre 70,5 MDT la semaine précédente, soit une baisse limitée de 1,2 MDT. La moyenne quotidienne ressort ainsi à environ 13,86 MDT par séance. Mercredi a concentré le volume le plus important, avec 25,9 MDT, devant jeudi avec 15,7 MDT. Le marché de blocs a totalisé 63,4 MDT, dont 59,3 MDT vendredi à travers une transaction portant sur des actions Attijari Bank.

La liquidité s’est concentrée sur quelques grandes valeurs. Amen Bank a dominé les échanges avec 12,1 MDT, devant BNA avec 9,1 MDT, SFBT avec 5 MDT, SOTETEL avec 4,3 MDT et BIAT avec 3,3 MDT. Ces cinq titres ont représenté près de la moitié du volume hebdomadaire du marché central.

Au palmarès, OfficePlast a signé la meilleure performance avec une hausse de 10,65 %, devant ASTREE à +8,85 % et SIPHAT à +3,96 %. À l’opposé, SANIMED a chuté de 14 %, suivie de SOTEMAIL à −12,30 % et de BNA à −9,44 %.

La configuration reste donc prudente à court terme. Le momentum demeure bearish, même si le rebond observé après le second coupe-circuit constitue un signal de stabilisation. La zone de 19 739,81 points peut servir de repère technique hebdomadaire pour le Tunindex, tandis que 20 450,39 points représente la borne haute observée sur la période.

Le coin de l’expert

Les orientations ci-dessous reposent exclusivement sur les performances hebdomadaires, la liquidité et la présence dans les palmarès. Elles ne constituent pas des recommandations personnalisées d’investissement.

Accumuler progressivement

SFBT — La valeur a presque stabilisé son cours, avec seulement -0,07 % , tout en générant 5,0 MDT d’échanges. Elle combine résistance hebdomadaire et liquidité.

— La valeur a presque stabilisé son cours, avec seulement , tout en générant d’échanges. Elle combine résistance hebdomadaire et liquidité. SOTETEL — Le titre a limité sa baisse à -1,83 % avec 4,3 MDT échangés. Son momentum annuel reste très élevé à +393,67 % , même si cette performance passée ne préjuge pas de la suite.

— Le titre a limité sa baisse à avec échangés. Son momentum annuel reste très élevé à , même si cette performance passée ne préjuge pas de la suite. Amen Bank — Première valeur par les capitaux traités, avec 12,1 MDT, et recul contenu à -2,05 % par rapport à la correction globale du marché.

Surveiller

ICF — Hausse de 2,81 % et volume de 1,04 MDT , soit la meilleure combinaison entre performance positive et liquidité parmi les cinq plus fortes hausses.

— Hausse de et volume de , soit la meilleure combinaison entre performance positive et liquidité parmi les cinq plus fortes hausses. OfficePlast — Première performance de la semaine à +10,65 % , mais volume limité à 0,08 MDT . Le momentum est puissant, mais sa profondeur doit être confirmée.

— Première performance de la semaine à , mais volume limité à . Le momentum est puissant, mais sa profondeur doit être confirmée. ASTREE — Progression de 8,85 % , avec une liquidité faible de 0,03 MDT . Le titre mérite un suivi plutôt qu’une poursuite immédiate du rally.

— Progression de , avec une liquidité faible de . Le titre mérite un suivi plutôt qu’une poursuite immédiate du rally. SIMPAR — Hausse de 3,20 %, mais seulement 0,02 MDT échangé. La progression doit être confirmée par une augmentation de la liquidité.

Prudence

SANIMED — Plus forte baisse de la semaine à -14,00 % , dans une liquidité quasi nulle.

— Plus forte baisse de la semaine à , dans une liquidité quasi nulle. SOTEMAIL — Correction de 12,30 % , également dans des volumes très faibles.

— Correction de , également dans des volumes très faibles. BNA — Recul de 9,44 % avec 9,12 MDT échangés. La combinaison d’une forte baisse et d’une liquidité élevée traduit une pression vendeuse significative.

— Recul de avec échangés. La combinaison d’une forte baisse et d’une liquidité élevée traduit une pression vendeuse significative. SOTRAPIL — Baisse de 9,06 %, malgré une performance annuelle encore positive à +56,38 %.

Avertissement : Les informations et recommandations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement. Elles ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une incitation à acheter ou vendre un titre ; toute décision d’investissement doit tenir compte du profil de risque et de la situation de chaque investisseur.