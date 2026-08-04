Le département de la Protection sociale et du Secteur informel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, ce mardi, à une révision immédiate des hausses “sans précédent” des prix de plusieurs médicaments vitaux et à l’annulation de ces décisions afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de l’UGTT, le département de la Protection sociale et du Secteur informel a mis l’accent sur la nécessité de développer la production locale de médicaments génériques afin de réduire les coûts et de limiter la dépendance à l’étranger.

Selon lui, les augmentations des prix des médicaments constituent “une atteinte directe au droit constitutionnel aux soins” et une nouvelle menace pour le pouvoir d’achat, en particulier pour les catégories vulnérables, les travailleurs et les personnes à revenus limités.

Par ailleurs, la Centrale syndicale a appelé à assurer le recouvrement des dettes de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), à renforcer le soutien à la Pharmacie centrale afin de préserver la sécurité pharmaceutique nationale, et à encourager l’industrie pharmaceutique tunisienne, tant publique que privée.

L’UGTT a aussi souligné l’importance d’ouvrir un dialogue social sérieux et responsable avec les organisations nationales et l’ensemble des intervenants du secteur, dans le but d’engager des réformes durables et équitables sans porter atteinte au droit à la santé.

Elle a, en outre, appelé à accélérer la mise en place d’un système national inclusif de protection sociale garantissant une couverture sanitaire à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, conformément aux conventions internationales et aux objectifs de développement durable.

“La défense du droit aux soins constitue une défense de la dignité humaine, de l’État social et de l’un des acquis nationaux fondamentaux qui ne sauraient être sacrifiés au nom de l’austérité ou des logiques du marché”, ajoute le communiqué.