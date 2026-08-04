Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a réaffirmé la nécessité de travailler au sein d’une équipe de travail conjointe regroupant l’ensemble des parties intervenant dans la filière avicole et des œufs afin d’examiner les problématiques du secteur et d’aboutir à des solutions structurelles.

C’est ce qui ressort d’une réunion tenue, lundi, par le ministre du Commerce avec des représentants des entreprises actives dans le secteur de la volaille et des œufs, ainsi que des structures professionnelles et administratives y afférentes.

Selon un communiqué publié, mardi, par le ministère du Commerce, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions périodiques programmées pour suivre la situation générale du secteur, notamment durant la dernière période marquée par des aléas climatiques et une instabilité des prix qui ont impacté les différents maillons de la chaîne.

Abid a souligné, dans ce contexte, que les solutions proposées sont de nature à préserver la pérennité de la filière et à renforcer sa capacité à faire face aux difficultés, au service de l’intérêt général des professionnels du secteur, particulièrement les petits et moyens éleveurs, conformément à la politique sociale de l’État.

L’accent a également été mis lors de cette réunion sur le renforcement de la coordination entre les structures administratives centrales, régionales et professionnelles, ainsi que sur l’anticipation des urgences éventuelles en prenant les précautions nécessaires pour prévenir les perturbations qui menacent le secteur.