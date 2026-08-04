Le mythique groupe italien Rondò Veneziano se produira mardi soir au Festival International de Carthage dans un concert historique marqué par les adieux à la scène de son fondateur, le Maestro Gian Piero Reverberi.

Soutenue par l’Ambassade d’Italie en Tunisie et l’Institut Italien de Culture de Tunis, cette représentation s’inscrit dans le cadre de “La Semaine de la Musique Italienne”, a-t on annoncé. L’événement revêt une double importance symbolique puisqu’il célèbre à la fois le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Italie et la Tunisie et la 60e édition du Festival de Carthage.

La partie italienne a qualifié l’événement de rendez-vous unique placé sous le signe de la musique, du patrimoine et du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

La « Semaine de la musique italienne » se déroule du 2 au 8 août 2026 à travers quatre concerts programmés dans le cadre de la 60e édition des festivals internationaux de Carthage et de Hammamet, ainsi que de la 39e édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem.

La soirée de mardi à Carthage verra la présence sur le podium de Gian Piero Reverberi, âgé de 87 ans, qui a annoncé que cette performance tunisienne constituerait sa toute dernière apparition publique, avant que sa formation ne poursuive une ultime tournée internationale condensée en Europe au cours des prochains mois.

Né en 1939 à Gênes, ce compositeur, arrangeur et chef d’orchestre de formation classique s’est passionné dès son enfance pour Bach et les valses de Strauss. Diplômé du conservatoire, il s’est d’abord imposé comme une figure clé de la variété italienne des années 1960 et 1970, collaborant avec de grands noms de la chanson avant d’initier son projet le plus célèbre.

C’est en 1979, face à l’essor d’une musique de discothèque robotisée par ordinateur, qu’il imagine un retour aux sources acoustiques en fondant Rondò Veneziano avec le producteur Freddy Naggiar afin de donner une chance aux jeunes talents des conservatoires italiens.

Devenu un véritable phénomène de culture populaire avec plus de 25 millions d’albums vendus à travers le monde, Rondò Veneziano s’est rendu célèbre grâce à son style cross-over unique. L’orchestre de chambre fusionne la rigueur du baroque vénitien classique avec l’énergie moderne de rythmes pop-rock, combinant des instruments traditionnels et des synthétiseurs.

Les titres joués sont pour la plupart des compositions originales de Gian Piero Reverberi associées à l’histoire de Venise. Sur scène, l’illusion d’un grand orchestre symphonique de 60 éléments est créée par la musicalité condensée de la formation, tandis que les artistes se produisent en costumes et coiffures d’époque du XVIIIe siècle.

Cette performance d’envergure figure parmi les concerts internationaux inscrits au programme de cette soixantième édition du festival de Carthage.