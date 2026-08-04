Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera d’abord partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Dès l’après-midi, la couverture nuageuse s’intensifiera sur le Nord-Ouest et le Centre, laissant place à des cellules orageuses. Ces dégradations s’étendront localement vers les régions de l’Est, apportant des pluies parfois soutenues et des chutes de grêle isolées.

Côté vent, un souffle de secteur Sud, d’abord faible à modéré, se renforcera l’après-midi le long de la côte Est et sous les averses. La mer passera de peu agitée à agitée sur le littoral oriental.

Les températures repartent légèrement à la hausse : comptez entre 36 et 42 °C sur les côtes et les hauteurs, 42 à 46 °C dans l’intérieur des terres, et jusqu’à 47 °C dans l’extrême Sud-Ouest, accompagnés par endroits de sirocco.