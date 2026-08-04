De nombreuses manifestations seront organisées par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors dans tout le pays du 06 au 13 août en cours dans le cadre de la célébration de la Fête nationale de la femme tunisienne (le 13 août).

Selon un communiqué publié mardi par le ministère, une rencontre scientifique sur “L’image de la femme dans les médias et dans la société” se tiendra le 6 août.

Cette manifestation sera suivie du lancement, le 10 août, de l’”Initiative nationale pour l’unification du parcours de l’entrepreneuriat féminin, de l’idée à l’après-réalisation”.

Le 11 août, une manifestation mettant en valeur le parcours réussi de femmes tunisiennes sera organisée dans l’ensemble du pays avec la remise du Prix de la meilleure recherche scientifique féminine 2026 sur “Les innovations de l’intelligence artificielle au service de la sécurité hydrique et alimentaire”.

Au programme également l’organisation, du 11 au 13 août, de foires régionales dédiées à la commercialisation des produits féminins dans les différentes régions du pays et le lancement, le 12 août, de la plateforme nationale de commercialisation des produits féminins.

Par ailleurs, le ministère procédera à l’attribution du Prix national Zoubeida Bchir des écrits féminins tunisiens pour l’année 2025 et rendra hommage à des femmes tunisiennes s’étant distinguées dans leurs domaines respectifs.