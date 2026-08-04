La Direction générale des impôts (DGI) a lancé, ce mardi, une plateforme électronique permettant aux particuliers et aux professionnels d’effectuer à distance toutes les procédures liées à la déclaration d’existence (patente), dans le cadre de la poursuite du programme de transformation numérique de l’administration publique.

Accessible 24h/24 et 7j/7, cette nouvelle interface numérique sécurisée offre aux usagers la possibilité de déposer en ligne leurs demandes, de suivre en temps réel le traitement de leurs dossiers, de mettre à jour leurs données fiscales, de recevoir des notifications sur l’avancement de leurs requêtes et de télécharger leur carte d’identification fiscale après validation.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la DGI a souligné que cette plateforme vise à simplifier les démarches administratives, à réduire les délais de traitement et à renforcer la transparence du suivi, tout en garantissant la confidentialité et la protection des données personnelles conformément aux normes en vigueur.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de numérisation des services fiscaux et d’amélioration de la qualité des prestations offertes aux citoyens et aux professionnels, contribuant ainsi à faciliter les transactions administratives à distance et à consolider la relation entre l’administration et les usagers.