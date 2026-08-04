Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au 1er semestre 2026 font ressortir une hausse de leur revenu global de 4,2% par rapport à la même période de l’année écoulée, pour se situer à 12,7 milliards de dinars contre 12,2 milliards de dinars, a annoncé la Bourse de Tunis dans une note, publiée mardi.

Et de préciser que 65% des sociétés ayant publié leurs indicateurs des six premiers mois de l’année 2026, soit 46 sur 71, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont réalisé 8,5 milliards de dinars (ou 67% du revenu global), soit une amélioration de 4,4% par rapport au premier semestre de l’année écoulée.

Au niveau sectoriel, on remarque qu’au domaine financier, les 12 Banques cotées ont réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) cumulé de 3 786MD, durant la première moitié de l’année 2026, contre 3 610 MD sur la même période de l’année 2025, soit une progression de 4,9%.

Le revenu global net des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 5,8% durant le premier semestre de l’année 2026 par rapport à la période similaire de l’année 2025, pour atteindre 300MD contre 284MD.

Les sept compagnies d’assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 1 082MD contre 985MD, soit une progression de 9,8%.

Regroupant 29 sociétés cotées, le secteur financier, dans son ensemble, a réalisé un revenu global de 5 203MD contre 4 908MD, soit une progression de 6%.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 5,9% pour passer de 3 067MD à 3 250MD.

Dans ce même secteur, les quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) ont vu leur chiffre d’affaires global régresser de 5,5% durant le premier semestre 2026 pour se situer à 702MD contre 743MD durant la période similaire de l’année 2025.

Pour sa part, dans le secteur des services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a augmenté de 7,4% au 2 eme semestre 2026 par rapport à la même période de l’année 2025, pour atteindre 1 003MD contre 934MD.

En général, six des neuf secteurs ont réalisé des performances positives, le secteur Télécommunication a réalisé la plus forte progression avec 23,3%, suivi par le secteur société financière avec 6%.

Concernant les sous-secteurs, sept ont marqué des performances positives. Les plus fortes hausses reviennent à Assurances avec 9,8%, suivi des Biens et services industriels avec 7% et Services financiers et Agroalimentaire et Boissons avec 6,3%. La contre-performance a touché le secteur Chimie avec -33,6% et le secteur Matières premières avec -13,2%.