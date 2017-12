80.000 dinars pour la gestion intégrée des îles Kuriat à Monastir

L’Association pour le financement durable des aires marines protégées de Méditerranée (M2PA) a alloué un fonds de 80.000 dinars pour le renforcement de la gestion intégrée des îles Kuriat à Monastir. C’est le directeur général de l’APAL, Abdelmajid Bettaieb, qui l’a annoncé vendredi 26 mai en marge d’une visite sur l’archipel.

Le fonds, alloué dans le cadre de la coopération avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) et l’Association Notre grand bleu, est le premier accordé par l’association à l’échelle du pourtour méditerranéen. Il est destiné à financer le projet de gestion intégrée des îles Kuriat sur une période d’un an renouvelable, explique Xavier Sticker, président de M2PA, ambassadeur français délégué à l’environnement.

L’association pour le financement durable des AMP en Méditerranée a été créée à l’initiative de la France, de la Tunisie et de la Fondation Prince Albert II de Monaco, signale le président de M2PA.