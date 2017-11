Zied Laadhari envisage d’augmenter les taxes douanières sur certains produits importés

Le déficit commercial a régressé de 19% entre 2016 et 2017 (mois d’avril), pour se situer à 1,3 milliard de dinars (MD), a annoncé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari, qui s’exprimais au cours d’une conférence de presse, lundi 15 mai au palais du gouvernement à La Kasbah.

Laadhari a fait état de la hausse des exportations de 10% en avril 2017, pour atteindre près de 2,7 milliards de dinars, contre une baisse du volume des importations de 2% pour se situer au niveau de 3,94 milliards de dinars. “La valeur des exportations pour les 4 premiers mois de l’année en cours s’est élevée à 10,201 milliards de dinars, ce qui correspond à une hausse de 8%”, a-t-il expliqué.

Evoquant les causes de l’aggravation du déficit commercial, durant le premier trimestre 2017, le ministre du Commerce a rappelé que les importations d’énergie ont quintuplé pour constituer la moitié des importations du pays, “ce qui est exceptionnel et conjoncturel”, outre la progression des importations des matières premières (30%), des produits alimentaires (11%) et des produits de consommation (8%).

Par ailleurs, il a affirmé que 86% des importations du pays en 2016 sont des produits de base nécessaires pour le fonctionnement de l’économie. “Afin de réduire ces importations, nous avons besoin de lancer des réformes structurelles de l’économie du pays et de mettre en place de nouvelles mesures pour rationaliser les importations des produits de consommation non nécessaires (14% de nos importations), y compris l’augmentation des taxes douanières appliquées sur ces produits, le renforcement du contrôle technique à l’importation et la réduction des avantages octroyés aux concessionnaires de voitures.