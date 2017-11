Bourse de Tunis : UADH a clôturé, lundi, en hausse de 5,12%

Le Tunindex a clôturé, lundi 15 mai, sur une petite baisse de 0,06% à 5.752,25 points dans un volume total de 3,560 millions de dinars (MDT), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre POULINA GROUP HOLDING a animé le marché par un volume transactionnel de 0,941 MDT et s’est négocié à 7,93 D, mais a cédé 0,25%.

A la hausse, UADH signe une hausse de 5,12% à 3,69 D, suivi par ELECTROSTAR et SIPHAT qui, sans être échangés, gagnent respectivement 4,49% et 2,94% à 4,65 D et 7,01 D.

Egalement dans le vert, TUNISIE LEASING s’est échangé à 16,44 D, soit une performance de 2,75%. Le titre SPDIT quant à lui grimpe de 2,50% à 8,20 D.

En revanche, AMS a lâché 2,97% à 1,63 D tout comme SOCIETE CIMENT DE BIZERTE, qui cède 2,91% à 2,62 D. CITY CARS dégringole de 2,73% à 14,20 D.

Egalement à la baisse, TELNET et SOTIPAPIER dévissent respectivement de 1,95% et 1,79% à 4,51 D et 3,82 D.