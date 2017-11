Politique  : Abdallah Kallel rejoindra-t-il Al Moubadara?

Abdallah Kallel, ex-figure de proue du régime Ben Ali –ministre (Défense et Intérieur) puis président de deux organes importants (Conseil économique et social et Chambre des conseillers), serait sur le point de rejoindre Al Moubadara (l’Initiative), le parti fondé et dirigé par Kamel Morjane. C’est ce qu’assure l’un des responsables de cette formation.

Abdallah Kallel était revenu sur le devant de la scène publique en 2014 en créant un cabinet de conseil puis un think tank.

M. Morjane avait déjà réussi en 2016 à faire entrer dans son giron Mohamed Ghariani, dernier secrétaire général du RCD dissous après avoir été conseiller de Ben Ali, et Salem Mekki lui aussi ex-conseiller de l’ancien président, nommés respectivement deuxième vice-président et secrétaire général d’Al Moubadara.