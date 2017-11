Les détails sur l’augmentation des tarifs d’assurance automobile obligatoire

Les tarifs d’assurance automobile obligatoire (responsabilité civile) vont augmenter, à partir de lundi 8 mai 2017, contre une baisse des services d’assurance facultative (incendie, vol…).

Une circulaire du ministère de Finances a fait état d’une augmentation allant de 10 à 20% du tarif d’assurance obligatoire et de la révision à la baisse des tarifs des garanties facultatives.

L’augmentation de 10% cible :

– Les automobiles dont la puissance fiscale ne dépasse pas 6 chevaux,

– Les automobiles dont le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes,

– Les motocycles (petits et moyens).

Les augmentations de 10% seront comme suit :

– Entre 9 et 13 dinars pour usage personnel,

– Entre 14 et 20 dinars pour le transport des marchandises,

– Entre 9 et 12 dinars pour les engins agricoles,

– 6 dinars pour les motocycles.

L’augmentation de 20% concerne :

– Les automobiles dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 7 chevaux,

– Les automobiles dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes,

– Les motocycles de grosse cylindrée.

Les augmentations de 20% seront comme suit:

– Entre 29 et 45 dinars pour usage personnel,

– Entre 44 et 68 dinars pour le transport des marchandises,

– Entre 26 et 39 dinars pour les engins agricoles,

– 28 dinars pour les motocycles.

Les nouveaux tarifs seront applicables dès la signature d’un nouveau contrat d’assurance ou le renouvellement d’un ancien contrat.

Cette augmentation vise à assurer l’équilibre de la branche assurance obligatoire automobile, à travers l’augmentation progressive des tarifs.

Selon la circulaire, la branche assurance obligatoire est déficitaire de 180% (coût des accidents par rapports aux primes).