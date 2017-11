Tunisie Telecom, partenaire des médias tunisiens face aux défis de la mobilité

Le 1er Forum international sur Media Convergence, organisé dernièrement conjointement par l’hebdomadaire “Réalité“ et Tunisie Telecom sous le thème «les médias face à l’enjeu de la mobilité» s’est déroulé à Hammamet.

Ce forum, qui se veut un rendez-vous annuel multidisciplinaire pour débattre des tendances de la convergence numérique, s’est penché, deux jours durant, sur les enjeux éditoriaux, économiques et de la mobilité pour les médias tunisiens.

Prenant part à ce forum, Sofien Zghal, directeur Produits et Services Mass Market de Tunisie Telecom, a souligné que les médias en Tunisie, qui sont dans l’obligation d’innover afin de faire face aux nouveaux défis de la digitalisation et de la mobilité, peuvent compter sur leur partenaire Tunisie Telecom pour les aider à relever ce défi.

L’intervenant a présenté à cette occasion une large panoplie de services offerts par Tunisie Telecom aux médias. En effet, et en plus de la connectivité très haut débit, Tunisie Telecom propose des offres en triple-Play sur des appareils mobiles (chaînes généralistes, chaînes spécialisées d’infos ou sport, accès internet et contenus RSS…); des services pour assurer la diffusion des informations; ainsi que des outils (applications sur le cloud) pour aider les professionnels dans l’exercice de leurs métiers.

Sofien Zghal a également mis en exergue le fait que les médias peuvent bénéficier des 3 Data Centers de l’opérateur pour y héberger leurs contenus.