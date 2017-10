Un manuel de procédures pour l’auto-sécurisation des hôtels tunisiens

Un manuel de procédures dédié à l’auto-sécurisation des établissements touristiques a été élaboré par le ministère du Tourisme, a annoncé, ce samedi, Karim Belhoussine, inspecteur général au département du tourisme.

“Premier du genre dans le monde entier, ce manuel a pour objectif de favoriser la sécurisation des établissements touristiques, en les dotant de toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires”, a-t-il expliqué à l’agence TAP, en marge d’une journée d’information sur les efforts de sécurité et les mécanismes de lutte contre le terrorisme et la radicalisation organisée conjointement par le ministère de l’Intérieur et le ministère des Affaires étrangères.

Elaboré en collaboration avec des experts allemands et tunisiens ainsi qu’avec des professionnels du secteur, ce manuel définit les procédures à suivre en cas d’éventuels incidents, a-t-il encore expliqué.

Déjà soumis au ministère de l’Intérieur et aux professionnels du secteur, ce manuel sera publié, dès que le département aura les rapports des autres parties concernées, a-t-il tenu à préciser.

Selon Belhoussine, le ministère va élaborer prochainement d’autres manuels de procédures dédiés aux circuits touristiques et aux voyages organisés.