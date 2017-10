Béji Caïd Essebsi : “La sécurité et la stabilité sont essentiels pour gagner les enjeux du développement global”

Le président de la République et chef suprême des forces armées, Béji Caïd Essebsi, a mis en évidence le rôle clé des forces de sécurité intérieure dans l’impulsion du processus de développement socio-économique dans le pays.

“Appuyées par les membres de l’appareil militaire, les forces de sécurité intérieure jouent un rôle clé dans l’impulsion du processus de développement socio-économique dans le pays”, a-t-il dit, à l’occasion du 61e anniversaire des forces de sécurité intérieure, placée cette année sous le signe ” la sécurité, un vecteur essentiel de développement”.

“La sécurité et la stabilité sont deux piliers essentiels pour gagner les enjeux du développement global et en relever les défis”, a-t-il affirmé dans l’ordre du jour qu’il a adressé aux forces de sécurité intérieure, à l’occasion de cette date anniversaire.

Au cours de cette cérémonie organisée au palais de Carthage, le chef suprême des forces armées a rendu un hommage appuyé aux différents corps de sécurité intérieure pour leur sens aigu de patriotisme et leur dévouement au service de la patrie, les incitant, à cette occasion, à faire preuve d’un surcroît de vigilance et à s’armer du même esprit patriotique pour contribuer, aux côtés des forces vives du pays, à garantir les attributs de sécurité, de stabilité, de développement et de progrès à la Tunisie et à son peuple.

Tout en saluant la mémoire des martyrs des appareils sécuritaire et militaire qui ont sacrifié leur vie pour protéger la patrie contre le terrorisme, Caïd Essebsi a promis que la Tunisie restera à jamais un havre de paix et de stabilité et un pays de tolérance et de dialogue qui prône les valeurs d’ouverture, de fraternité et de modération et bannit l’extrémisme, le fanatisme et le terrorisme.

Le président de la République s’est dit convaincu que les forces de sécurité sont pleinement conscientes de ces valeurs et principes et de la noblesse de leur mission visant à préserver la sécurité et l’ordre public, à protéger les personnes, les institutions et les biens et à appliquer la loi en toute neutralité dans le respect des libertés.

Au cours de la cérémonie, Béji Caïd Essebsi a remis leurs galons de promotion à plusieurs cadres et agents des forces de sécurité intérieure et en décoré certains d’autres.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée des représentants du peuple, du chef du gouvernement, du ministre de l’Intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Affaires étrangère ainsi que de plusieurs cadres des forces de sécurité intérieure et du département de l’intérieur.