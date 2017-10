Finance : Une délégation de la BID chez Imed Hammami

L’examen des moyens susceptibles de rendre de la Tunisie une destination africaine en matière de formation professionnelle a été au centre d’une rencontre tenue lundi, entre le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammami, et une délégation de haut niveau composée de représentants de la Banque Islamique de Développement (BID).

Le ministre a, à cette occasion, appelé à la nécessité de renforcer les relations de partenariat afin de profiter de l’expérience tunisienne qui, a-t-il dit, représente “un modèle à suivre dans plusieurs pays musulmans, arabes et africains” et une “plateforme africaine” capable d’améliorer la formation professionnelle des jeunes africains, selon les besoins du marché du travail.

Il a, également, appelé à considérer la Tunisie comme un partenaire fondamental de la BID dans la réalisation des projets d’investissement en matière de formation professionnelle, d’emploi et d’initiative privée.

De son côté, la délégation s’est dite “prédisposée” à apporter le soutien financier et logistique à la Tunisie et à soutenir ses efforts afin de développer le système de la formation professionnelle et lancer des projets.

Lors de cette rencontre, le ministre a reçu une invitation afin de prendre part aux travaux de la conférence arable sur la stratégie de la BID, qui se tiendra en mois de mai prochain à Marrakech (Maroc).