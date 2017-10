Economie : La BCT prévoit une croissance de 2,3%, en 2017

La BCT s’attend à un affermissement relatif de la croissance à 2,3%, en 2017, grâce à une bonne campagne agricole, la reprise de la production du phosphate et l’amélioration de l’activité touristique, alors que les prévisions du Ministère du développement, tablent sur une croissance de 2,5%.

Selon la note de conjoncture sur “les évolutions économique et monétaires” publiée mardi par la Banque Centrale de Tunisie, pour le mois de mars 2017, les derniers indicateurs conjoncturels disponibles, au terme des deux premiers mois de l’année en cours, montrent une consolidation de l’activité industrielle illustrée par la progression des importations de matières premières et demi produits (10,2% contre 0,7% au cours des deux premiers mois de 2016) et des biens d’équipement (17,5% contre 3,6%), ainsi que par l’accélération des exportations des industries mécaniques et électriques (7,5% contre 5,7%) et du textile, habillement, cuirs et chaussures (7,1% contre 0,3%).

Une certaine amélioration a été également, observée dans les services. En effet, les entrées de touristes étrangers ont connu une hausse de 23,6%, au cours des deux premiers mois de 2017, contre un repli de 16,1% une année auparavant. De même, la baisse des recettes touristiques en devises s’est atténuée (-2,1% contre -46,3%).

Corrélativement, l’activité du transport aérien a connu, au terme du mois de février 2017,une reprise du trafic de passagers dans les aéroports de 15,1%, contre une baisse de 9% une année auparavant.

En 2016, l’économie nationale a enregistré, en 2016, pratiquement le même taux de croissance qu’une année auparavant, soit 1% contre 1,1%. Ce niveau modéré de la croissance s’explique, surtout, par une mauvaise saison agricole, notamment pour l’huile d’olive, ainsi que par le repli de la production énergétique. En revanche, une certaine amélioration a été constatée dans les industries manufacturières et les services.