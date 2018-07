Une ligne de crédit de la BAD de 60 M€ à la BH pour financer le commerce (Vidéo)

La Banque africaine de développement (BAD) et la Banque de l’Habitat (BH) ont signé aujourd’hui à Tunis l’accord de prêt pour la mise en place d’une ligne de crédit de 60 millions d’euros destinée aux PME tunisiennes. Cette ligne de crédit devrait contribuer à redynamiser les échanges économiques et commerciaux de la BH. Elle permettra également de soutenir sa croissance sur le marché tunisien et de renforcer sa présence en Afrique.

Ahmed Rjiba, directeur général de la BH, a salué le caractère opportun de cette ligne de crédit. «En bénéficiant d’une source en devises stable, souple et à prix compétitif, notre banque disposera des liquidités nécessaires pour répondre aux besoins de notre clientèle, qu’il s’agisse d’acquisition des produits énergétiques, d’engrais ou d’autres produits et équipements», a-t-il apprécié.

Ces ressources vont ainsi permettre d’appuyer les efforts des PME pour accroître les exportations et pour conquérir de nouveaux marchés, dans une conjoncture économique morose pour l’ensemble du secteur bancaire, caractérisée par l’assèchement de la liquidité et le resserrement du crédit.

Mohamed El Azizi, directeur général Afrique du Nord, a également relevé l’importance de la ligne de crédit. «La signature d’aujourd’hui est emblématique car elle traduit une vision forte de la BAD pour la région. La ligne de crédit de 60 millions d’euros que nous avons accordée à la BH est la première du genre en Tunisie et en Afrique du Nord. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de financement du commerce que la BAD a lancé en 2013», s’est-il félicité.

Les secteurs clés ciblés par la ligne de crédit sont l’industrie manufacturière, le bâtiment, la santé, l’éducation, les services et l’agriculture. La ligne de crédit va contribuer à l’augmentation des exportations des produits agricoles (huile d’olives, dattes), des produits manufacturiers et des services.

Cette ligne de crédit est hautement stratégique pour la BAD. Elle est alignée sur 4 des 5 priorités stratégiques de la BAD, qu’on appelle Top 5. Les 4 priorités servies par cette ligne de crédit sont: Nourrir l’Afrique; Industrialiser l’Afrique; Intégrer l’Afrique et Améliorer les conditions de vie des populations.

La coopération entre la BAD et la BH, pionnière dans le financement de la construction des logements, remonte à 2002. M. Rjiba a dans ce cadre salué la qualité de la relation prévalant entre la BH et la BAD : «Cette convention est une marque de confiance que nous estimons à sa juste valeur, émanant d’une institution financière aussi exigeante et rigoureuse que la BAD».

La BAD a accordé par le passé à la BH deux lignes de crédit d’un montant total d’environ 109 million d’euros. Ces lignes de crédit ont permis de soutenir les PME dans des secteurs clés de l’économie tunisienne et de financer la réalisation de logements sociaux.

La ligne consacrée au logement a permis notamment de construire près de 7.300 logements sociaux ou économiques. Cela a permis à une catégorie sociale démunie de se financer aux conditions normales du marché et de se procurer un logement. Elle a également permis de construire des logements sur tout le territoire tunisien. Son utilisation a été équitablement répartie entre promoteurs publics (1/3) et promoteurs privés (2/3). Cela a stimulé la création d’emplois dans tous les secteurs relatifs au logement.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution multilatérale de financement dédiée au développement de l’Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). La BAD est présente sur le terrain dans 44 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, et contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

À propos de la BH

La BH est l’une des plus grandes banques en Tunisie. Elle est un exemple de réussite du partenariat du secteur public et du secteur privé. La BH est pionnière dans le financement de l’habitat. En 1992, elle est devenue une banque universelle et a étendu ses financements à l’ensemble des secteurs économiques. Elle est devenue par la suite l’une des plus actives dans le financement du commerce international en Tunisie.