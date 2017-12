Un préalable : Prenez conscience des insuffisances des pratiques actuelles Sources

Des insuffisances Nature des insuffisances Guide pour l’action Attitude erronée vis-à-vis du marché

du travail Idée reçue : Recruteurs et candidats continuent à penser que

proposer un emploi place, dans tous les cas, l’employeur en position de

force.Conséquences :

Les candidats négocient leurs candidatures en état d’infériorité. Ils

n’hésitent pas de ce fait à accepter la 1ère offre qui leur est proposée

sous prétexte qu’ils y sont contraints ! Ils n’ont pas le choix,

disent-ils, en substance, le marché de l’emploi étant saturé !!!!Pour les recruteurs, ce comportement leur est trop familier pour passer

inaperçu. Ils savent que les candidats acceptent volontiers une

négociation déséquilibrée. Ils ne voient donc pas l’intérêt de prendre

des gants dans leurs rapports avec les candidats ! Pour eux, tous les

coups sont permis !! Retenez bien ceci : Le recrutement ressemble à un mariage : Les

deux parties ne peuvent que réussir ensemble ou échouer ensemble. Il

s’ensuit que, pour le candidat comme pour le recruteur, ce qu’il faut

chercher, avant tout, c’est une relation du type gagnant/gagnant.

Chacune des deux parties doit donc dénicher un véritable oiseau rare : Pour le recruteur, l’oiseau rare, c’est le candidat dont les

talents, les aptitudes et les capacités correspondent parfaitement aux

exigences du poste à pourvoir. Pour le candidat, l’oiseau rare, c’est l’employeur qui lui offre

les meilleures conditions de succès au niveau personnel et

professionnel. Entre la réalité et l’idée que l’on se fait de cette réalité, il y a un

écart considérable, un gap qu’il faut combler au plus vite. C’est tout

un programme. Attitude erronée vis-à-vis

des candidats Idée reçue : Les

recruteurs pensent que, pour des cursus semblables, les candidats sont

interchangeables ! Conséquence :

Les critères de choix définitif sont à la fois subjectifs et erronés.

Subjectifs, car la priorité est donnée au candidat ayant donné

une meilleure impression au jury ou celui bénéficiant d’une

recommandation ou encore celui dont la candidature est appuyée par une

personne influente auprès de la direction, etc. Erronés , car le choix final est commandé par des qualités n’ayant

que peu de rapport avec les exigences du poste : meilleures notes

scolaires, écriture, style et qualité de rédaction, facilité

d’expression, esprit critique, etc. Constats (tirés de la vie pratique)

Il n’est pas rare qu’un candidat soit recruté sur la base d’une qualité

bien réelle et que l’on affecte ensuite dans un poste exigeant d’autres

qualités (qui lui font défaut !!) Il arrive aussi qu’un candidat soit recruté pour avoir fait preuve d’une

qualité ayant épaté le jury (esprit critique, par exemple), et d’être

blâmé voire renvoyé quelques temps après pour la même raison !!! Conséquence

Un grand nombre de cadres occupent des postes qui n’ont rien à voir ni

avec leur formation de base ni avec leurs capacités réelles !! Quels

gâchis !! En matière d’emploi, personne ne peut

remplacer entièrement une autre personne. Il

en est de même pour des candidats à un poste. Ils ne sont jamais

interchangeables, ils sont différents les uns des autres par leur

personnalité, leur caractère, leur éducation, leurs talents, aptitudes,

capacités, etc.

Ce sont d’ailleurs ces différences, et non les similitudes, qui

constituent la richesse d’une équipe. Retenez bien ceci : En matière d’embauche, évaluer un candidat

pour ce qu’il est un non sens. Car à l’image des produits, il n’y a

pas intrinsèquement de «bons» et de «mauvais» candidats. En réalité,

tout candidat est «bon» pour un poste, «mauvais» pour d’autres

postes. Une qualité irréfutable d’un candidat peut être, en fait, un grand

handicap pour sa réussite dans un poste. C’est le cas par exemple d’un

candidat extraverti, très sociable, et «beau parleur» à qui l’on

attribue un poste exigeant beaucoup de discrétion. Inversement, un handicap évident d’un candidat peut être un véritable

atout pour un poste. C’est le cas par exemple d’un non voyant à qui l’on

attribue le poste de standardiste. C’est aussi le cas d’une personne

trop méticuleuse voire tatillonne à qui l’on attribue un poste de

contrôleur. Moralité : Candidats et recruteurs doivent coopérer pour

que, dans nos entreprises, il y ait toujours «l’homme qu’il faut à la

place qu’il faut». «L’homme qu’il faut» signifie la personne dont «les qualités et les défauts» sont compatibles avec les exigences du

poste. Ceci exige des recruteurs et des candidats transparence et

sincérité. «La place qu’il faut» signifie «LA FONCTION» définie en

termes de compétences, de «savoir faire» et de «tâches»

indispensables à la réalisation de la mission et des objectifs de

l’entreprise.