Qui peut douter de l’intégrité, de la compétence ou du patriotisme de l’ancien juge au Tribunal administratif, Ahmed Souab?

Ce magistrat connu pour son engagement dans la défense d’une justice indépendante n’est apparemment pas apprécié par la gente des avocats tunisiens qui lui ont refusé l’entrée au Barreau sans invoquer de motifs valables et sans l’éclairer sur les raisons du rejet.

Nombreux parmi eux, Rcdistes et islamistes, lui en voudraient pour ses positions courageuses et sa seule allégeance envers la justice et sa patrie sans oublier son profil d’homme de gauche honnête, dérange. Une denrée assez rare de nos jours.

Des motifs extra-juridiques ou quelques jugements rendus au Tribunal administratif n’ont pas été du goût des décideurs au Barreau dont une en faveur d’un avocat qui a suivi ses études en Algérie.

Un mois avant le départ en retraite du magistrat Ahmed Souab, le montant d’inscription des magistrats au Barreau a été brutalement élevé de 5.000 dinars à 20.000 dinars. Drôle de coïncidence!

Mais pire que tout, combien de juges véreux ont vu leur demande d’inscription au Barreau acceptée, combien d’avocats véreux y sont-ils inscrits et combien d’anciens sécuritaires ayant suivi des études de droit y sont-ils? Cela mériterait une enquête en bonne et due forme.

Pourquoi le Barreau de Tunis refuse-t-il l’adhésion de Ahmed Souab? La réponse est simple: nous vivons aujourd’hui dans un pays où les plus corrompus et les plus incompétents sont récompensés et les intègres pénalisés! Ils font peur!

A.B.A

Lire aussi:

Portrait : Ahmed Souab ou le juge syndicaliste

Les propositions de Ahmed Souab pour sortir de l’impasse de l’ISIE

Justice : La guerre des Juges menace l’Etat de droit !