La première session du salon international des industries alimentaires ” agrobusiness Med Afrique Expo 2023″, se tiendra, du 16 au 18 novembre courant, à Yasmine Hammamet, avec la participation d’acteurs économiques et professionnels du secteur des industries alimentaires provenant de la Tunisie ainsi que de dix-sept pays.

Plus de 150 exposants dont 15 entreprises émergentes dans le domaine des solutions technologiques, prendront part à ce salon qui constitue, selon son directeur, Ali Maaoui, “une occasion visant à créer des partenariats et développer les investissements”, vu la participation attendue d’hommes d’affaires et de délégations de haut niveau comme celle du marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Dans une déclaration à l’agence TAP, Maaoui a fait savoir que près de 80 entreprises tunisiennes auront l’opportunité d’exposer leurs produits, ajoutant que les hommes d’affaires qui participeront à ce salon vont venir de divers pays dont l’Algérie, la Libye, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, la France, l’Arabie Saoudite, l’Espagne et d’autres pays africains.

Selon lui, près de deux cents rencontres bilatérales, sont prévues sur une période de trois jours, faisant remarquer que trois forums économiques internationaux seront organisés, en marge de ce salon qui accueillera plus de 3 500 visiteurs. Ces forums soulèveront la question sur la souveraineté alimentaire en Afrique.

Le programme du premier forum comprend des interventions de représentants de la FAO, du Centre du commerce international à Genève et des structures et organisations compétentes dans les secteurs de l’agriculture et des industries alimentaires en Tunisie et en Afrique. Le débat portera sur les solutions et politiques d’investissement les plus efficaces pour parvenir à la sécurité alimentaire dans la région.

Pour ce qui est du 2ème forum économique, qui aura lieu le vendredi 17 novembre, il abordera le thème du partenariat international et son rôle dans le développement du secteur agroalimentaire en Tunisie et dans le monde.

Quant aux travaux du 3ème Forum économique, organisé à l’occasion de la conclusion de l’événement, le samedi 18 novembre, il aura pour thème ” Vers de nouveaux marchés d’exportation pour les industries alimentaires “. Il vise à enrichir les discussions en présence de représentants de la profession, de gouvernements et d’organisations sur les opportunités offertes par les nouveaux marchés mondiaux prometteurs pour l’exportation de produits alimentaires.

Ces forums économiques internationaux seront l’occasion d’organiser un certain nombre de réunions bilatérales et d’approfondir le dialogue sur l’une des questions majeures qui préoccupe le monde aujourd’hui, à savoir les solutions possibles pour parvenir à la sécurité alimentaire.