Le président du Comité national paralympique tunisien, Mohamed Mzoughi, a confirmé, mardi, la participation de plus de 300 athlètes à la Journée nationale paralympique, qui aura lieu samedi prochain sur l’île de Djerba.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mzoughi a indiqué que cette manifestation sera l’occasion de promouvoir davantage les sports paralympiques déjà répandus en Tunisie, tels que la boccia, le badminton, le para-tir à l’arc, le para-judo, le para-triathlon et le para-tennis de table.

Il a précisé que la Journée Nationale Paralympique verra la participation de représentants de 14 centres spécialisés dans le handisport, et sera l’occasion de distribuer des équipements sportifs aux participants, et de rendre hommage à un certain nombre de personnalités qui ont contribué à la promotion des sports paralympiques.

Il a révélé que l’étape de Djerba sera suivie par d’autres étapes à travers l’organisation par le Comité National Paralympique Tunisien de manifestations sportives à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, le 3 décembre prochain, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale des Handicapés, et à Siliana au mois de février, puis à Kairouan au mois d’avril, à l’occasion de la journée nationale paralympique.

Interrogé sur la participation tunisienne aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, Mzoughi a affirmé que le Comité National Paralympique a réuni toutes les conditions de réussite aux athlètes nationaux afin qu’ils brillent lors de ces joutes paralympiques ajoutant que la Tunisie sera engagée dans 4 disciplines : Para-athlétisme, boccia, para-aviron et para-triathlon.

“Notre objectif aux Jeux de Paris est d’obtenir 7 médailles d’or”, a-t-il souligné.

Il est à rappeler que la Tunisie a remporté 103 médailles (43 or, 38 argent et 22 bronze), depuis sa première participation aux Jeux Paralympiques de Séoul 1988 jusqu’à l’édition de Tokyo 2020+1.