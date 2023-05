Le Comité National Paralympique Tunisien a annoncé la nouvelle composition de son bureau exécutif et la répartition des tâches entre ses membres pour le mandat 2023-2027, et ce après avoir achevé toutes les dispositions légales.

Voici la composition du bureau exécutif :

Président : Mohamed Mzoughi

Vice-président : Raouf Bouchammaoui

Secrétaire général : Mohamed Lassad Darbez

Trésorier : Mohamed Adellatif Labaied

Membres : Mohammed Ghannem, Mariem ben Rkika, Chamseddine Gammoudi, Anis Ben Chikha, Samia Nagra, Sabeur Gharbi, Fethi Kaouèche, Adnène Mouaffak, Maher Bouallègue, Nouri Guerfel, Naoufel Larnaout.

Voici la répartition des taches au sein des commissions sectorielles :

Commission législative : Mohamed Ghannem, Mariem Ben Rkika

Commission de marketing: Raouf Bouchammaoui, Mohamed Abdellatif Labaied

Commission du suivi des athlètes : Chamseddine Gammoudi, Anis Ben Chikha, Samia Nagra

Commission de la communication et des médias : Saber Gharbi

Commission médicale : Fathi Kaouèche, Samia Nagra, Adnène Mouafak

Commission de développement et de promotion des sports pour handicapés : Anis Ben Chikha, Maher Bouallègue, Mohamed Abdellatif Labaied, Nouri Guerfel

Commission de l’organisation et des volontaires : Naoufel Laranout et Adnène Mouafak.