L’université Tunis El Manar et l’Université italienne des Etudes de Catane lanceront demain mercredi une plateforme de partage et de savoir-faire visant à traiter les problèmes des urgences phytosanitaires des agrumes, amandiers et oliviers en méditerranée.

La plateforme est une composante du projet PROMETEO (Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les connaissances) lancé depuis trois ans dans le cadre du programme de coopération transfrontalière IEV ” Italie-Tunisie ” 2014-2020.

Lors du séminaire de clôture du projet PROMETEO, organisé à Tunis, Najla Sadfi Zouaoui, coordinatrice nationale du projet a souligné que des experts tunisiens et italiens ont travaillé sur le développement de solutions techniques innovantes et durables pour la protection des cultures arboricoles méditerranéennes typiques, agrumes, amandiers et oliviers, contre les organismes pathogènes de quarantaine ou les ravageurs émergents, qui menacent leur rentabilité et leur survie en vue de les intégrer dans la plateforme.

Financé principalement par l’Union Européenne, le projet PROMETEO a pour objectif spécifique d’établir un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et autres acteurs italiens et tunisiens dans un secteur stratégique qui est les cultures arboricoles méditerranéennes typiques, agrumes, amandiers et oliviers, a fait savoir l’intervenante dans une déclaration à l’agence TAP.

De son côté, Halima Mahjoubi, vice-présidente de l’Université Tunis El Manar a signalé que le projet PROMETEO vise à améliorer la qualité des services fournis par les laboratoires scientifiques et éducatifs des deux pays partenaires ( la Tunisie et l’Italie) à actualiser les connaissances des chercheurs et des autres parties prenantes, en s’appuyant sur les conseils d’experts de renommée internationale via des réunions, des séminaires, des cours en présentiel et à distance ainsi qu’une assistance pour l’élaboration et la validation des protocoles et des bonnes pratiques et la définition des lignes directrices.