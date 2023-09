Selon les derniers résultats du classement “Times Higher Education : World University Rankings 2024”, publiés récemment, l’Université de Tunis El Manar a atteint des positions de premier plan dans le paysage mondial de l’enseignement supérieur. Elle se classe parmi les 801 meilleures universités au monde, se plaçant ainsi en première position en Tunisie et dans toute la région du Maghreb.

Le classement mondial des universités du Times Higher Education pour l’année 2024 a évalué un total de 1904 universités réparties dans 108 pays et régions. Cette année, le THE s’est appuyé sur une nouvelle méthodologie appelée “World University Rankings (WUR)”, qui prend en compte 18 indicateurs soigneusement calibrés pour évaluer la performance d’une institution dans cinq domaines clés : l’enseignement, l’environnement de recherche, la qualité de la recherche, l’interaction avec l’industrie et les perspectives internationales.

Dans le cadre de ce classement, l’Université de Tunis El Manar a réalisé des performances exceptionnelles dans les domaines suivants :

La qualité de l’enseignement : elle se positionne dans le top 258 des meilleures universités au monde.

L’ouverture internationale : elle est classée dans le top 788, soulignant son engagement envers l’internationalisation de l’éducation.

L’environnement de recherche : elle occupe la 815e place avec d’excellents scores dans les catégories de l’influence et de l’excellence en recherche.

La collaboration avec l’industrie et les citations de brevets : l’UTM se distingue dans le top 817, mettant en avant son impact dans le monde de l’industrie et de la recherche.

Ces résultats exceptionnels sont le fruit du travail acharné de l’ensemble de la communauté universitaire, y compris les dirigeants, les collaborateurs, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants, les étudiants, ainsi que les cadres et agents administratifs.

L’UTM tient à féliciter chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette avancée remarquable. (Communiqué)

