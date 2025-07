Fidèle à sa stratégie de transformation digitale et d’innovation, la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) annonce le lancement de NEO BTE, sa nouvelle plateforme bancaire digitale, accessible sur web et sur application mobile (iOS et Android).

Cette solution vise à offrir à nos clients actuels et futurs, y compris les Tunisiens résidents à l’étranger, une expérience bancaire moderne, fluide et totalement sécurisée.

NEO BTE propose :

Une ouverture de compte bancaire 100% en ligne

La gestion complète des comptes à distance

La réalisation de virements et paiements simplifiés via BTEPay

L’accès aux informations sur crédits et placements, avec des outils interactifs

La gestion des cartes bancaires, chéquiers et opérations Wallet

La consultation en temps réel des taux de change

La géolocalisation des agences BTE avec possibilité de prise de rendez-vous

Avec une authentification renforcée et un système de notifications intelligentes, NEO BTE place la sécurité et la transparence au cœur de l’expérience bancaire, tout en répondant aux nouveaux usages digitaux des clients.

Mme Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE, déclare :

« Avec NEO BTE, la BTE confirme son ambition d’être un acteur bancaire innovant, moderne et proche de ses clients, où qu’ils se trouvent. »

À travers cette nouvelle solution, la BTE affirme son engagement à démocratiser l’accès aux services financiers, en offrant une expérience client intuitive, performante et respectueuse des standards de conformité les plus stricts.

Téléchargez dès maintenant NEO BTE et vivez une nouvelle expérience bancaire !

https://www.ebanking.bte.tn/neobte/user/login