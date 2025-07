Tunis, le 9 juillet – La Tunisie s’attend à une journée marquée par une météo variée ce mercredi. Des nuages passagers couvriront la majeure partie du pays, avec une attention particulière portée aux régions ouest du Centre et du Sud où des cellules orageuses locales sont prévues dans l’après-midi, potentiellement accompagnées de quelques pluies éparses.

Côté vent, une dominante nord soufflera sur le nord et le centre, tandis qu’un vent d’est sera présent dans le sud. Ces vents seront relativement forts à localement forts près des côtes et dans le sud, où des phénomènes de sable locaux sont également à anticiper. Dans le reste des régions, le vent restera faible à modéré. La mer sera agitée à localement très agitée, appelant à la prudence pour les activités côtières.

Les températures enregistreront une baisse généralisée. Les maximales devraient osciller entre 29 et 34 degrés Celsius dans le nord, les zones côtières et les hauteurs. Pour les autres régions, le mercure grimpera entre 35 et 41 degrés Celsius, avec des pics pouvant atteindre 43 degrés Celsius dans le sud-ouest, notamment sous l’influence du vent de sirocco.