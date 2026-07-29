Les préparatifs de la prochaine saison touristique, dont le coup d’envoi est traditionnellement donné au début du mois de septembre, ont été au centre d’une réunion de travail tenue mardi au siège de la Fédération régionale des agences de voyages du Sud-Ouest (2), à Kébili

Les participants ont notamment insisté sur la nécessité d’améliorer l’environnement des zones touristiques, de simplifier les procédures d’accès au désert et de renforcer la promotion du tourisme saharien.

La rencontre, qui a réuni des représentants de plusieurs agences de voyages de la région et le commissaire régional au tourisme, a également permis d’examiner les principales dispositions à mettre en œuvre pour assurer le bon déroulement de la saison.

Il s’agit de la première réunion entre le nouveau bureau de la fédération, élu le 2 mai dernier, et le commissaire régional au tourisme, a indiqué à la TAP, le président de la Fédération régionale des agences de voyages du Sud-Ouest (2), Ali Abdelmoula.

Les échanges ont notamment porté sur l’amélioration du cadre environnemental, avec un accent particulier sur le nettoyage des entrées des villes et des sites touristiques, en coordination avec les secrétaires généraux des municipalités, a-t-il précisé.

Une attention particulière a été recommandée pour la zone touristique de Douz, première destination du gouvernorat, afin de renforcer la propreté et l’éclairage des abords des hôtels et des espaces touristiques.

Les professionnels du secteur ont, par ailleurs, appelé à l’intensification de la promotion du tourisme saharien, à l’échelle nationale et internationale, estimant que ce segment constitue un atout distinctif de la destination tunisienne, susceptible de générer davantage d’emplois et de contribuer au développement de l’économie nationale.