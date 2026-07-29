Pour une bonne nouvelle c’en est vraiment une. Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche d’annoncer le lancement, en prévision des saisons des pluies un vaste programme de de curage et de nettoyage des oueds sur un linéaire de 255 kilomètres.

Officiellement, cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention des inondations en Tunisie. Elle vise à atténuer les effets des changements climatiques, à lutter contre l’érosion des sols et à protéger les terres agricoles. Ultime objectif : contribuer à la préservation des ressources naturelles et au renforcement de la sécurité alimentaire en Tunisie.

En 2024, 53 kilomètres d’oueds dans les gouvernorats de Béja, Bizerte, Ben Arous, Zaghouan et Sousse, ont été nettoyés.

En 2025, le programme de nettoyage a été élargi à d’autres gouvernorats, notamment Mahdia, Médenine, l’Ariana, Kairouan, Tozeur et Nabeul.

ABS