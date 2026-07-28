L’instance dirigeante du football mondial a publié ce lundi son classement très attendu des dix plus beaux arrêts de la coupe du monde 2026. Une sélection de classe mondiale dans laquelle figure en bonne place le portier tunisien Aymen Dahmen, récompensé pour un réflexe exceptionnel.

L’action retenue s’est déroulée lors de la deuxième sortie des Aigles de Carthage en phase de poules, face au Japon. Sur une frappe tendue d’Ayase Ueda, le cuir est dévié par un défenseur tunisien, prenant la direction du but. Aymen Dahmen, pris à contre-pied, déploie une parade réflexe fulgurante pour écarter le ballon sur sa ligne, arrachant littéralement le cuir avant qu’il ne franchisse entièrement la ligne.

Ce top 10 met en lumière les performances des meilleurs remparts de la planète. Aux côtés du Tunisien, la liste d’élite comprend :

– Le Norvégien Orjan Nyland (face au Brésil)

– L’Argentin Emiliano Martínez (face à l’Espagne)

– Le Portugais Diogo Costa (face à l’Espagne)

– Le Suisse Gregor Kobel (face à l’Argentine)

– Le Brésilien Alisson Becker (face au Maroc)

– Le Marocain Yassine Bounou (lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas)

– Le Néerlandais Bart Verbruggen (face au Maroc)

– L’Iranien Alireza Beiranvand (face à la Belgique)