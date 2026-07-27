Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé, lundi, les agriculteurs à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires, en prévision des perturbations météorologiques, attendues à partir de cet après-midi.

Ainsi, le département de l’Agriculture a exhorté les agriculteurs à mettre leurs équipements agricoles à l’abri, à protéger leur bétail et de les placer loin des oueds et des zones basses et à éviter toute activité dans les exploitations agricoles pendant les orages.

Il a appelé, en outre, les pêcheurs à ne pas prendre de risques et à éviter toute sortie en mer, jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Le ministère de l’agriculture a souligné aussi, l’impératif de respecter strictement les consignes de sécurité, de vérifier l’état des embarcations et des équipements de sécurité et d’éviter toute prise de risque en raison des vents violents.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera marqué par l’apparition des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses, lundi après-midi, et des vents forts.

Ces pluies concerneront progressivement les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana, le Kef Kasserine, Kairouan, Zaghouan, Bizerte et le Grand Tunis.

Les quantités les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm avec des chutes locales de grêles.

Un vent fort dépassant 70 km/h soufflera sous orages avec des phénomènes de sable notamment sur le sud-ouest.

Le département de l’agriculture a appelé à suivre les bulletins météorologiques de l’INM et à respecter ces recommandations afin de préserver la sécurité des personnes et de limiter les pertes agricoles.