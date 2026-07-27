L’institut arabe des droits de l’homme a signé récemment un accord de partenariat avec l’institut allemand de coopération internationale pour l’éducation des adultes – Bureau de Tunis, dans le cadre de leur engagement commun à promouvoir l’éducation des adultes et à enraciner la culture d’apprentissage tout au long de la vie.

Cette coopération vise à renforcer les capacités des éducateurs et des formateurs, à améliorer les espaces et les conditions d’apprentissage des adultes et à hisser la qualité des programmes et des formations proposées au Centre Dar Essaida, selon un communiqué publié sur la page de l’institut sur les réseaux sociaux.

L’institut arabe des droits de l’homme a précisé dans le même communiqué, que cette coopération souligne la volonté de l’institut de renforcer l’éducation inclusive, de qualité et accessible à tous et de contribuer au développement des compétences et des capacités des différents acteurs dans le domaine d’apprentissage des adultes.