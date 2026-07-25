Doc House a annoncé le lancement de la quatrième édition de “Tatwir”, un programme destiné à accompagner le développement de six projets de longs métrages documentaires de création portés par des cinéastes tunisiens ou résidant en Tunisie. Le dernier délai de l’appel à projets de longs métrages documentaires est fixé au 31 août 2026.

“Tatwir” propose un parcours d’accompagnement visant à guider les participants à travers les différentes étapes de développement de leurs projets de documentaires de long métrage. Le programme a pour objectif de renforcer leurs compétences en écriture et en développement de projet, de les accompagner dans l’élaboration de leurs dossiers de production et de leur permettre de mieux appréhender les opportunités professionnelles qui s’offrent à eux.

La quatrième édition se déroulera en quatre étapes. Une résidence d’écriture est prévue du 28 septembre au 3 octobre 2026 en Tunisie. Elle sera suivie d’une phase de réécriture des projets et de réalisation de démos, du 4 octobre au 28 novembre 2026. Un suivi en ligne des projets est également programmé du 2 au 6 novembre 2026, avant une série de rencontres virtuelles avec des professionnels et des organismes de soutien tunisiens et internationaux, prévues du 30 novembre au 4 décembre 2026. Deux experts internationaux accompagneront les participants tout au long du processus de développement.

A l’issue de la résidence d’écriture, les participants disposeront d’un délai de quatre semaines pour soumettre une première version développée de leur projet. Au terme du programme, ils devront remettre à l’équipe de Doc House un dossier complet comprenant le dossier artistique, le dossier technique ainsi qu’une démo, avant le 29 novembre 2026.

Le programme est ouvert aux projets de longs métrages documentaires d’une durée finale minimale de 60 minutes, portés par des cinéastes tunisiens ou résidant en Tunisie. En revanche, les cinéastes ayant participé aux précédentes éditions de Tatwir ne sont pas éligibles.

Doc house vise à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.